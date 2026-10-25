Gattusos Team Lazio besiegt Parma in Rom und übernimmt die Tabellenführung in der Serie A

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Gattusos Team Lazio besiegt Parma in Rom und übernimmt die Tabellenführung in der Serie A

Im Rahmen des 8. Spieltags der italienischen Serie A empfing der römische Lazio in einem intensiven Duell den Verein Parma und sicherte sich einen wichtigen 2:1-Sieg.

Die Römer unter der Leitung von Gennaro Gattuso sicherten sich dank der Tore in der zweiten Halbzeit wertvolle 3 Punkte und übernahmen die alleinige Tabellenführung.

Entscheidende Momente und ein Eigentor

Das Spiel verlief unter der vollständigen Kontrolle der Gastgeber:

  • Präziser Schuss von Taylor: Obwohl in der ersten Halbzeit keine Tore fielen, erhöhten die Römer nach der Pause den Druck. In der 51. Minute traf Taylor und eröffnete den Torreigen (1:0);

  • Der Fehler von Diego Carlos: Sieben Minuten später, in der 58. Minute, beförderte Parma-Verteidiger Diego Carlos den Ball ins eigene Netz und erhöhte auf 2:0;

  • Antwort in den letzten Sekunden: Kurz vor Spielende, genauer gesagt in der 90.+5 Minute, erzielte der Gastspieler Lontani einen Treffer und verkürzte den Rückstand, was jedoch keinen Einfluss mehr auf das Endergebnis hatte (2:1).

Situation in der Tabelle

Dieser Erfolg festigte die Position des römischen Klubs im Titelrennen erheblich:

  • Lazio an der Spitze: Die Schützlinge von Gennaro Gattuso erhöhten ihr Punktekonto auf 22 und kletterten in der Tabelle der Serie A auf den 1. Platz; Lage von Parma:

  • Die Gäste, die bisher nur 4 Punkte sammeln konnten, verharren am Tabellenende auf dem 19. Rang. Spielbericht: Serie A. 8. Spieltag

Lazio — Parma 2:1

Tore:

Taylor 51, Diego Carlos 58 (Eigentor) — Lontani 90+5.

  • Lazio: Mandas, Floriani, Provstgard (Leite, 46), Sutalo, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor (Bashiru, 71), Isaksen (Lazzari, 77), Zaccagni (Pedrasa, 77), Noslin.

  • Parma: Corvi, Drobnic, Del Prato, Troilo, Diego Carlos, Valeri, Keita, Sohm (Bernabé, 46), Ordonez (Lontani, 64), Touré, Romero (Fabbian, 79).

  • «Parma»: Korvi, Drobnich, del Prato, Troylo, Diyego Karlos, Valeri, Keyta, Serro (Bernabe, 46), Ordones (Lontani, 64), Ture, Romero (Fabbian, 79).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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