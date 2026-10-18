Juventus – Lazio: Aufstellungen und Live-Ticker

89 Fisayo Dele-Bashiru (Lazio) zieht nach einem tollen Solo aus dem Strafraum ab. Er platziert den Ball präzisiert ins untere linke Eck und stellt auf 0:3. Guglielmo Vicario war in dieser Situation machtlos.

88 Edon Zhegrova (Juventus) nahm nahe der Strafraumgrenze ein hervorragendes Zuspiel an und zog direkt wuchtig ab, aber der Ball ging über die Latte.

87 Marco Domenichini entscheidet sich für einen Wechsel. Jérémie Boga (Juventus) kommt für Pape Matar Sarr ins Spiel.

86 Lazio konnte den Eckball nicht nutzen, da die gegnerische Abwehr wachsam agierte und die Gefahr klärte.

86 Auswechslung. Mattia Zaccagni verlässt den Platz, für ihn kommt Alfonso Pedraza (Lazio).

83 Manuel Lazzari (Lazio) rappelt sich nach einem Foul auf. Daniele Orsato hat das Tackling gesehen und pfeift Foul.

82 Randal Kolo Muani (Juventus) kommt im Strafraum nach einer Flanke frei zum Kopfball, aber das Leder geht knapp über die Latte! Was für eine riesige Chance!

80 Francisco Conceição (Juventus) stand im Abseits, der Linienrichter hat die Fahne gehoben.

79 Juventus hatte die Chance nach einer Ecke ein Tor zu erzielen, aber der Verteidiger klärte den Ball.

79 Der Schiedsrichter signalisiert, dass es Zeit für einen Wechsel ist, und Manuel Lazzari (Lazio) kommt aufs Feld, um Gustav Isaksen eine Pause zu gönnen.

77 Andrea Cambiaso (Juventus) schlägt eine Flanke in den Strafraum, aber die Abwehrspieler klären per Kopf.

76 Dank einer hervorragenden Blockade des Verteidigers blieb der Eckball von Lazio ohne Ergebnis.

76 Gustav Isaksen (Lazio) setzte sich gegen seine Gegenspieler durch, aber ein Verteidiger klärte den Ball ins Aus. Der Schiedsrichter entscheidet auf Ecke. Lazio führt den Eckstoß aus.

75 Edon Zhegrova (Juventus) führt den Eckstoß aus, aber der Torwart fängt den Ball souverän ab.

74 Der Schiedsrichter zeigt einen Wechsel an. Andrea Cambiaso (Juventus) kommt ins Spiel und ersetzt Zeki Celik.

73 Francisco Conceição (Juventus) versuchte, den Ball zu einem Mitspieler zu passen, aber der Verteidiger blockte ihn sicher ab.

72 Edon Zhegrova (Juventus) versuchte, den Ball in den Strafraum zu flanken und Torgefahr zu erlösen, aber die Abwehr klärte souverän. Der Ball ist im Aus, und der Lazio-Torhüter führt den Abstoß aus.

72 Edon Zhegrova (Juventus) versuchte, einen Mitspieler im Zentrum zu finden, aber ein gegnerischer Verteidiger blockte den Ball und klärte die Gefahr.

71 Pierre Kalulu (Juventus) passt den Ball und nimmt das Tempo heraus, um das Kombinationsspiel des Teams aufrechtzuerhalten.

69 Andrea Pinamonti kommt für Tijjani Noslin ins Spiel (Lazio).

69 Gennaro Gattuso muss zwangsweise wechseln. Kenneth Taylor (Lazio) kann wegen einer Verletzung nicht weiterspielen, für ihn kommt Fisayo Dele-Bashiru auf den Platz.

69 Kenneth Taylor (Lazio) fordert nach einer Verletzung medizinische Hilfe an.

67 Marco Domenichini bringt frischen Wind, Edon Zhegrova (Juventus) kommt für Nicolas González in die Partie.

67 Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel für einen Wechsel, und Francisco Conceição (Juventus) kommt für Douglas Luiz in die Partie.

66 Gustav Isaksen (Lazio) krönt einen Alleingang mit einem fantastischen Schuss aus dem Strafraum. Guglielmo Vicario konnte nur zuschauen, wie der Ball im linken unterem Eck einschlägt. Der Spielstand ist 0:2.

63 Nicolas Gonzalez (Juventus) sah einen freien Mitspieler und versuchte einen flachen Pass, aber ein Verteidiger las das Spiel perfekt und klärte die Gefahr.

62 Lazio konnte den Eckball nicht nutzen, Juventus-Torhüter Guglielmo Vicario pflückte den Ball im Flug herunter.

62 Guglielmo Vicario springt hoch und fängt die Ecke von Mattia Zaccagni (Lazio) ab. Lazio bekommt einen Eckball.

60 Der Freistoß wurde von Mattia Zaccagni (Lazio) ausgeführt, aber es war nicht seine beste Hereingabe, und der Ball wurde problemlos geklärt. Douglas Luiz (Juventus) zeigte eine starke Grätsche, um dem Stürmer den Ball abzunehmen, aber der Schiedsrichter pfiff ein Foul.

59 Douglas Luiz (Juventus) zog am Trikot eines Gegners und Davide Massa pfiff das Foul.

58 Kenneth Taylor (Lazio) versuchte einen Pass, aber der Ball wurde geblockt.

56 Der Linienrichter hebt die Fahne. Randal Kolo Muani (Juventus) steht im Abseits.

56 Nico González (Juventus) findet Platz an der Strafraumgrenze und gibt einen schwachen Schuss ab, der Ball geht weit am linken Pfosten vorbei. Der Ball ist im Aus, Lazio führt den Abstoß aus.

55 Nick Woltemade (Juventus) nimmt den präzisen Pass im Strafraum an und schießt, aber der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei.

52 Nicolás González (Juventus) geht hart in den Zweikampf, und Daniele Orsato pfeift das Foul ab.

51 Juventus kontrolliert den Ball und spielt präzise Pässe. Sie warten auf den richtigen Moment, um die gegnerische Abwehr zu durchbrechen und einen schnellen Konter zu starten.

48 Diese Gelbe Karte war verdient. Das Einsteigen von Mattia Zaccagni (Lazio) war sehr rüde, und Davide Massa zögerte nicht, ihm Gelb zu zeigen.

47 Nick Woltemade (Juventus) steht im Abseits und der Linienrichter hebt die Fahne.

46 Wechsel zur Halbzeit. Marco Domenichini hat sich zu einer Änderung entschlossen. Nick Woltemade kommt für Kerim Alajbegovic (Juventus) ins Spiel.

46 Die zweite Halbzeit läuft wieder.

45+3 Der Schiedsrichter pfiff das Ende der ersten Halbzeit ab, womit die ersten 45 Minuten des Spiels beendet sind.

45+2 Randal Kolo Muani (Juventus) wurde bei einem Laufzeitpunkt im Abseits erwischt.

45 2 Minuten Nachspielzeit.

45 Nach einem Standard von Lazio sicherte sich einer der Abwehrspieler mühelos den Ball.

44 LATTE! Nuno Tavares (Lazio) zieht aus der Distanz ab, der Ball knallt an die Latte. Was für ein Schuss!

43 Randal Kolo Muani (Juventus) tauchte hinter der letzten Abwehrreihe auf, aber der Linienrichter hob die Fahne wegen Abseits und der Schiedsrichter unterbrach das Spiel.

41 Kenneth Taylor (Lazio) begeht ein Foul, und der Schiedsrichter zeigt ihm völlig zu Recht die Gelbe Karte.

39 Randal Kolo Muani (Juventus) begeht ein Foul bei dem Versuch, den Ball zu erobern. Davide Massa hat es genau gesehen und pfeift ab.

37 Mattia Zaccagni schlägt eine brillante Flanke in den Strafraum. Oliver Provstgaard (Lazio) kommt an den Ball und köpft ihn nahe dem Elfmeterpunkt ins rechte Eck, Guglielmo Vicario ist machtvollos. Er beweist seinen Torriecher – ein großartiger Abschluss. Spielstand 0:1.

37 Der Eckstoß wurde ausgeführt, aber Lazio konnte ihn nicht nutzen, der Verteidiger klärte den Ball.

36 Gustav Isaksen (Lazio) startet ein tolles Solo aus der Mitte und schießt, aber ein Verteidiger blockt den Ball mit dem Körper und verhindert so ein sicher geglaubtes Tor. Es gibt Eckstoß für Lazio.

35 Torschussstatistik – 1:0.

33 Randal Kolo Muani (Juventus) versuchte, einen Gegenspieler auszuspielen, aber der Ball wurde geklärt.

32 Davide Frattesi (Lazio) schlägt eine flache Flanke von außerhalb des Strafraums auf der Suche nach einem Mitspieler, aber ein Verteidiger klärt die Gefahr souverän.

30 Gustav Isaksen (Lazio) kam an den Ball im Zentrum, aber sein Kopfball im Fallen ging knapp am linken Pfosten vorbei, woraufhin er enttäuscht den Kopf sinken ließ. Der Ball ging ins Aus, und es gibt Abstoß für Juventus.

29 Nico González (Juventus) begeht ein Offensivfouls und der Schiedsrichter pfeift ab.

29 Bremer (Juventus) bringt keine genaue Flanke in den Strafraum. Der Ball geht ins Aus, Abstoß Lazio.

27 Schiedsrichter Davide Massa hat das Foul von Tijjani Noslin (Lazio) gesehen und sofort in die Pfeife geblasen.

26 Der Ball landete im Zentrum des Strafraums bei Randal Kolo Muani (Juventus), er schoss hoch, aber der Verteidiger klärte sensationell.

25 Die Freude für Juventus währte nur kurz: Nach VAR-Überprüfung gab der Schiedsrichter eine Abseitsposition an und der Treffer zählte nicht!

25 Der Jubel der Juventus-Spieler könnte berechtigt sein, da Schiedsrichter Davide Massa den VAR nutzen will, um auf Abseits zu prüfen.

24 TOR ABRUPT ZURÜCKGEZOGEN! Nachdem das Tor von Randal Kolo Muani (Juventus) wegen Abseits nicht gegeben wurde, gab es heftige Proteste und Diskussionen auf dem Platz.

23 Der Ball ist im Aus, Eckstoß. Lazio hat die Chance, eine gefährliche Situation vor dem gegnerischen Tor zu kreieren.

22 Nuno Tavares (Lazio) versucht einen Mitspieler außerhalb des Strafraums mit einem finalen Pass zu finden, aber ein Verteidiger klärt die Situation. Der Ball geht ins Aus. Eine Chance für Lazio nach einem Eckball zu treffen.

21 Gustav Isaksen (Lazio) spielt einen brillianten Pass in den Strafraum. Doch der gegnerische Verteidiger ist wachsam und klärt den Ball, um die Gefahr zu bereinigen.

19 Kerim Alajbegovic (Juventus) schlug einen langen Pass, aber dieser hatte nicht genug Wucht, um seine Mitspieler zu erreichen, und ein Verteidiger fing ihn ab.

17 Tijjani Noslin (Lazio) steht im Abseits, der Schiedsrichter pfeift die Aktion ab.

16 Der von Douglas Luiz (Juventus) ausgeführte Eckstoß wurde von der Abwehr geklärt.

15 Zeki Çelik (Juventus) versucht nach vorne zu drängen, aber ein Gegenspieler klärt den Ball. Juventus bekommt einen Eckball.

13 Juventus - Lazio. Stand: 0-0. Douglas Luiz (Juventus) führt die Ecke schnell mit einem kurzen Pass aus.

12 Randal Kolo Muani (Juventus) vergibt eine gute Chance, seine Flanke in den Strafraum wird von den Abwehrspielern geblockt. Der Schiedsrichter pfeift, Juventus bekommt einen Eckball.

11 Nicolas Gonzalez (Juventus) vergibt eine Großchance! Er nahm ein präzises Zuspiel im Strafraum an und schoss flach auf die Mitte des Tors. Sein Schuss war jedoch zu schwach, und der Torwart konnte den Ball problemlos festhalten.

10 Kenneth Taylor (Lazio) findet den freien Raum und flankt von außen in den Strafraum, aber der Pass war nicht präzision genug, um das gegnerische Tor in Gefahr zu bringen. Der Ball geht ins Aus, Abstoß Juventus.

8 Tijjani Noslin (Lazio) startete einen Alleingang, aber ein Gegenspieler stoppte ihn und verhinderte eine gefährliche Chance.

7 Eine gute Klärungsaktion des Verteidigers bedeutet, dass Juventus aus dem Eckball kein Kapital schlagen kann.

6 Pierre Kalulu (Juventus) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber die Verteidiger klären den Ball. Der Ball geht ins Toraus, und der Linienrichter zeigt auf Eckstoß. Eckball für Juventus.

5 Kerim Alajbegovic (Juventus) zieht wuchtig aufs Tormitte ab, und das wird zu einer überraschend schwierigen Parade für Christos Mandas.

4 Gustav Isaksen (Lazio) stürmte auf das Tor zu, aber ein Verteidiger war rechtzeitig zur Stelle und nahm ihm den Ball ab. Der Ball ging ins Aus, Abstoß Juventus.

3 Gefährliche Situation! Nuno Tavares (Lazio) bringt den Ball in den Strafraum, aber Guglielmo Vicario ist rechtzeitig da und klärt die Situation.

1 Das Spiel hat gerade erst begonnen.

23:51 Endlich betreten die Spieler den Rasen! Lazio wird das Spiel anstoßen.

23:51 Davide Massa wurde als Schiedsrichter für das heutige Spiel ernannt.

23:51 In den Spieldetails können Sie sich vor dem Anpfiff mit den Aufstellungen der Mannschaften vertraut machen.