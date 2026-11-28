Fabio Cannavaro äußert sich zum Tabellenführer der Serie A, Lazio
Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Ballon d'Or-Gewinner und der letzte italienische Fußballer, der diese Auszeichnung erhielt Fabio Cannavaro äußerte sich zu den Ergebnissen des römischen Vereins Lazio , der die Tabelle der italienischen Serie A anführt.
„Das Transferfenster im Januar wird von entscheidender Bedeutung sein“
Zur Erinnerung: Lazio wird derzeit von Cannavaros ehemaligem Teamkollegen aus der italienischen Nationalmannschaft, Gennaro Gattuso , trainiert. Der Trainer der usbekischen Nationalmannschaft würdigte die Entwicklung seines Landsmanns als Trainer und betonte, dass das Schicksal des römischen Klubs im Titelrennen vom Wintertransferfenster abhängt:
„Ich freue mich für Gattuso. Viele hielten seine Arbeit im Ausland für eine Fehlentscheidung. Aber in Wahrheit ist er sowohl als Trainer als auch als Persönlichkeit gewachsen. Ich hoffe, dass er dieses Tempo bis Januar halten kann. Dann werden wir sehen, ob der Verein ihm neue Spieler zur Verfügung stellen kann oder nicht“, so Fabio Cannavarolaut dem Bericht von FC Inter1908 .
Wichtige Details
Thema
Details
Kommentierende Person
Fabio Cannavaro — Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Ballon d'Or-Gewinner
Verein im Fokus
Lazio — Tabellenführer der italienischen Serie A
Cheftrainer des Vereins
Gennaro Gattuso — Cannavaros ehemaliger Teamkollege aus der italienischen Nationalmannschaft
Wichtige Bedingung und Faktor
Das Team muss das aktuelle Tempo bis Januar halten und den Kader im Wintertransferfenster verstärken
Glauben Sie, dass Lazio unter der Leitung von Gennaro Gattuso mit Hilfe von Wintertransfers die Tabellenführung in der Serie A bis zum Saisonende halten kann?
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