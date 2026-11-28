Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Ballon d'Or-Gewinner und der letzte italienische Fußballer, der diese Auszeichnung erhielt Fabio Cannavaro äußerte sich zu den Ergebnissen des römischen Vereins Lazio , der die Tabelle der italienischen Serie A anführt.

„Das Transferfenster im Januar wird von entscheidender Bedeutung sein“

Zur Erinnerung: Lazio wird derzeit von Cannavaros ehemaligem Teamkollegen aus der italienischen Nationalmannschaft, Gennaro Gattuso , trainiert. Der Trainer der usbekischen Nationalmannschaft würdigte die Entwicklung seines Landsmanns als Trainer und betonte, dass das Schicksal des römischen Klubs im Titelrennen vom Wintertransferfenster abhängt: