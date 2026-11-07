Die Ära Gattuso bei Lazio: Trainer des Monats in der Serie A

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Die Ära Gattuso bei Lazio: Trainer des Monats in der Serie A

Gennaro Gattuso, Cheftrainer von Lazio Rom, wurde zum Trainer des Monats Oktober in der italienischen Liga (Coach of the Month) ernannt. Laut der offiziellen Website der Serie A erhielt der italienische Spezialist diese Auszeichnung aufgrund der 100-prozentigen Siegquote, die sein Team im vergangenen Monat erzielte.

Der erfahrene Trainer, der im vergangenen Sommer das Ruder bei den Römern übernahm, schaffte es in kürzester Zeit, das Team zum alleinigen Spitzenreiter im Titelrennen zu machen.

5 Siege im Oktober und ein Kantersieg gegen Juventus

Die Schützlinge von Gattuso ließen ihren Gegnern in allen Spielen des Monats Oktober keine Chance:

  • Souveräner Sieg gegen Monza: 3:1;

  • Meisterklasse gegen Juventus: Drei unbeantwortete Tore gegen den Turiner Giganten führten zu einem deutlichen 3:0-Erfolg;

  • Intensives Duell gegen Parma: 2:1;

  • Demontage von Sassuolo: In einem offenen Schlagabtausch, bei dem die Fans ganze 8 Tore sahen, endete das Spiel 6:2;

  • Wichtige Punkte auswärts in Cagliari: 2:1.

Serie A Tabelle: Lazio als absoluter Tabellenführer

Der Siegeszug im Oktober katapultierte Lazio an die Spitze der Tabelle:

  • 1. Platz — Lazio: Alleiniger Spitzenreiter mit 28 Punkten;

  • 2. Platz — Inter: Der wichtigste Verfolger mit 25 Punkten;

  • 3. Platz — Roma: Mit 24 Punkten in den Top 3;

  • 4. Platz — Como: Mit 23 Punkten die Überraschung der Saison auf dem 4. Platz.

Trainerfahrung und neue Höhen

Nachdem er im Laufe seiner Karriere Milan, Napoli, Valencia, Marseille und die italienische Nationalmannschaft trainiert hat, erlebt Gennaro Gattuso bei Lazio eine der glanzvollsten Phasen seiner Trainerlaufbahn. Das inhaltsreiche und produktive Spiel der Römer macht das Team zu einem der ernsthaftesten Anwärter auf den Scudetto in dieser Saison.

Gennaro GattusoLazioSerie AFußballItalien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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