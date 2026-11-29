In Taschkent hat der World BoxingWorld Cup 2026 die entscheidende Phase erreicht. Im Halbfinale des Turniers kommt es zu zwei packenden Nachbarschaftsduellen zwischen den Vertretern der Nationalteams aus Usbekistan und Kasachstan.

Usbekisch-kasachische Duelle im Halbfinale

Basierend auf der Auslosung und den Ergebnissen der ersten Kämpfe werden die Faustkämpfer beider Länder in folgenden Gewichtsklassen um den Einzug ins Finale in den Ring steigen:

Gewichtsklasse bis 80 kg: Der Usbeke Javohir Ummataliyev trifft auf den Kasachen Oner Seylxan . Während es für Ummataliyev der erste Auftritt im Turnier ist, erreichte Seylxan das Halbfinale durch einen Sieg im Viertelfinale gegen den Kirgisen Almaz Orozbekov.

Gewichtsklasse bis 85 kg: Unser Landsmann Norbek Abdullayev (der im Viertelfinale den Russen Idar Zanilov mit 3:2 besiegte) misst sich mit dem Kasachen Sultanbek Aybaruli , der direkt im Halbfinale in den Wettbewerb einsteigt.

Ergebnisse des ersten Tages für das kasachische Team

Am ersten Wettkampftag in den Ringen von Taschkent absolvierte die kasachische Delegation insgesamt fünf Kämpfe, wobei zwei Siege und drei Niederlagen zu Buche standen: