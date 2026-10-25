Drama in der 90.+2 Minute: AGMK besiegt Kokand-1912 zu Hause und klettert auf Platz 4

Im Rahmen des 25. Spieltags der usbekischen Superliga in Olmaliq wurde das Duell zwischen AGMK und Kokand-1912 zu einem echten Fußball-Thriller. Das Schicksal der Begegnung entschied sich erst in der Nachspielzeit, als die Gastgeber einen 2:1 Sieg nach Rückstand feierten.

Dieser Erfolg ermöglichte es den Olmaliqern, in der Tabelle einen wichtigen Sprung nach oben zu machen.

Schnelles Tor, Platzverweis und ein dramatisches Finale

Das Spiel war reich an Ereignissen und intensiven Zweikämpfen:

Präziser Schuss von Qosimov: Bereits in der 22. Minute eröffnete Mirjamol Qosimov nach einer Vorlage von Abubakr Rizo Turdialiyev den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung (1:0);

Rote Karte kurz vor der Pause: In der 45.+4 Minute wurde der Spieler Hakimov von Kokand wegen eines Fouls des Feldes verwiesen, sodass die Gäste eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen mussten;

Wiederherstellung des Gleichgewichts: Trotz der Unterzahl gab sich Kokand-1912 nicht geschlagen und glich in der 86. Minute aus – Shohrux Gadoyev verwertete eine Vorlage des eingewechselten Elbekjon Yo‘lchiyev (1:1);

Der entscheidende Treffer in der 90.+2 Minute: Die Einwechslung des Trainerstabs von AGMK zahlte sich aus: Der in der 87. Minute eingewechselte Siyavash Haqnazari erzielte in der 90.+2 Minute den Siegtreffer und bescherte seinem Team einen dramatischen Erfolg (2:1).

Tabellensituation

Diese 3 Punkte hatten einen erheblichen Einfluss auf die Positionen der Teams zum Saisonende:

AGMK in den Top 4: Die Schützlinge von Mirjalol Qosimov erhöhten ihr Punktekonto auf 42 und kletterten in der Meisterschaftstabelle auf den 4. Platz; Gefährliche Lage für Kokand-1912:

Der Verein aus dem Ferganatal bleibt nach der Niederlage bei 23 Punkten und steckt auf dem 14. Platz fest, ohne sich aus der Gefahrenzone befreien zu können. Spielprotokoll:

Superliga. 25. Spieltag

AGMK — Kokand-1912 2:1

Tore: