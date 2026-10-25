Drama in der 90.+2 Minute: AGMK besiegt Kokand-1912 zu Hause und klettert auf Platz 4

·42·Sport
Drama in der 90.+2 Minute: AGMK besiegt Kokand-1912 zu Hause und klettert auf Platz 4

Im Rahmen des 25. Spieltags der usbekischen Superliga in Olmaliq wurde das Duell zwischen AGMK und Kokand-1912 zu einem echten Fußball-Thriller. Das Schicksal der Begegnung entschied sich erst in der Nachspielzeit, als die Gastgeber einen 2:1 Sieg nach Rückstand feierten.

Dieser Erfolg ermöglichte es den Olmaliqern, in der Tabelle einen wichtigen Sprung nach oben zu machen.

Schnelles Tor, Platzverweis und ein dramatisches Finale

Das Spiel war reich an Ereignissen und intensiven Zweikämpfen:

  • Präziser Schuss von Qosimov: Bereits in der 22. Minute eröffnete Mirjamol Qosimov nach einer Vorlage von Abubakr Rizo Turdialiyev den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung (1:0);

  • Rote Karte kurz vor der Pause: In der 45.+4 Minute wurde der Spieler Hakimov von Kokand wegen eines Fouls des Feldes verwiesen, sodass die Gäste eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen mussten;

  • Wiederherstellung des Gleichgewichts: Trotz der Unterzahl gab sich Kokand-1912 nicht geschlagen und glich in der 86. Minute aus – Shohrux Gadoyev verwertete eine Vorlage des eingewechselten Elbekjon Yo‘lchiyev (1:1);

  • Der entscheidende Treffer in der 90.+2 Minute: Die Einwechslung des Trainerstabs von AGMK zahlte sich aus: Der in der 87. Minute eingewechselte Siyavash Haqnazari erzielte in der 90.+2 Minute den Siegtreffer und bescherte seinem Team einen dramatischen Erfolg (2:1).

Tabellensituation

Diese 3 Punkte hatten einen erheblichen Einfluss auf die Positionen der Teams zum Saisonende:

  • AGMK in den Top 4: Die Schützlinge von Mirjalol Qosimov erhöhten ihr Punktekonto auf 42 und kletterten in der Meisterschaftstabelle auf den 4. Platz; Gefährliche Lage für Kokand-1912:

  • Der Verein aus dem Ferganatal bleibt nach der Niederlage bei 23 Punkten und steckt auf dem 14. Platz fest, ohne sich aus der Gefahrenzone befreien zu können. Spielprotokoll:

Superliga. 25. Spieltag

AGMK — Kokand-1912 2:1

Tore:

  • Mirjamol Qosimov 22., Siyavash Haqnazari 90.+2 – Shohrux Gadoyev 86. Platzverweis:

  • Hakimov 45.+4 (Kokand-1912). AGMK:

  • Abdunabiyev, Qosimov (Haqnazari, 87.), Papava (Sarimsoqov, 80.), O‘lmasaliyev, Turdialiyev, Xolmurodov (Peshich, 80.), Sobirjonov, Abdurazzoqov (Tursunqulov, 80.), Muqumjonov (Axrorov, 80.), Sentoku, Karimov. Kokand-1912:

  • Davronov, Yoqubov, Salimov, Gvazava, Nimeli, Hakimov, Akramov (Sidiqov, 59.), G‘ulomov (Yo‘lchiyev, 81.), Tabatadze (Malikjonov, 46.), O‘ktamov (Gadoyev, 54.), Hasanov (Sohibjonov, 81.). Davronov, Yoqubov, Salimov, Gvazava, Nimeli, Hakimov, Akramov (Sidiqov, 59), G‘ulomov (Yo‘lchiyev, 81), Tabatadze (Malikjonov, 46), O‘ktamov (Gadoyev, 54), Hasanov (Sohibjonov, 81).

Usbekische SuperligaAGMKKokand-1912Mirjalol QosimovFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mirjalol Qosimov über das Spiel gegen Mash’al, Rotation und die Strategie des GegnersMirjalol Qosimov über das Spiel gegen Mash’al, Rotation und die Strategie des Gegners16 Oktober 06:42Was hat Mirjalol Qosimov nach dem 2:2-Unentschieden auf der Pressekonferenz enthüllt?Was hat Mirjalol Qosimov nach dem 2:2-Unentschieden auf der Pressekonferenz enthüllt?11 Oktober 21:14Schmerzliche Niederlage: Was sagte Mirjalol Qosimov nach dem Spiel in Buchara?Schmerzliche Niederlage: Was sagte Mirjalol Qosimov nach dem Spiel in Buchara?14 August 09:07«Wir haben verdient gewonnen»: Mirjalol Qosimov enthüllt das Geheimnis des Comeback-Siegs in Zomin«Wir haben verdient gewonnen»: Mirjalol Qosimov enthüllt das Geheimnis des Comeback-Siegs in Zomin21 September 06:42«4-Minuten-Wunder in Dschizzach»: AGMK dreht Spiel gegen Sogdiana«4-Minuten-Wunder in Dschizzach»: AGMK dreht Spiel gegen Sogdiana20 September 22:20AGMK ringt Xorazm in nervenaufreibendem Duell nieder — Qosimovs Team im ViertelfinaleAGMK ringt Xorazm in nervenaufreibendem Duell nieder — Qosimovs Team im Viertelfinale16 September 20:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran