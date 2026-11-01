Drama in der 90+1. Minute: AGMK stiehlt Lokomotiv in den letzten Sekunden den Sieg

Im Rahmen des 26. Spieltags der usbekischen Superliga wurde den Fans in der Hauptstadt Taschkent ein echtes Fußballdrama geboten. In einer hart umkämpften Partie Mirjalol Qosimov und sein Team AGMK waren zu Gast bei Lokomotiv und sicherten sich in den letzten Minuten einen wichtigen 2:1-Sieg nach Rückstand.

Die Begegnung verlief von den ersten Sekunden bis zum Schlusspfiff des Schiedsrichters in hohem Tempo und mit intensiven Zweikämpfen.

Blitzstart und der entscheidende Treffer in der 90+1. Minute

Der Spielbeginn war für die Gastgeber eine kalte Dusche:

Tor in der 1. Minute: Noch bevor die erste Minute vollständig abgelaufen war, traf Aziz Xolmurodov ins gegnerische Tor und brachte AGMK in Führung;

Die Antwort der „Eisenbahner“: Nach dem schnellen Gegentor verstärkte Lokomotiv den Druck und erhielt in der 11. Minute einen Elfmeter. Der erfahrene Torjäger Temurxo‘ja Abduxoliqov verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1-Ausgleich;

Super-Sieg durch Haqnazari: Als die Partie bereits auf ein Unentschieden zuzusteuern schien, verwandelte der eingewechselte Siyavash Haqnazari in der Nachspielzeit (90+1. Minute) eine Vorlage von Ali Abdurahmonov und sicherte den Gästen aus Olmaliq drei wertvolle Punkte.

Drastische Veränderungen in der Tabelle

Nach diesem wichtigen Sieg gab es Verschiebungen im oberen Tabellendrittel:

AGMK: Das Team erhöhte sein Punktekonto auf 45 und kletterte auf den 4. Platz der Superliga-Tabelle;

Lokomotiv: Die Hauptstädter ließen zu Hause Punkte liegen und bleiben mit 40 Zählern auf dem 7. Tabellenplatz.

Spielbericht:

Superliga. 26. Spieltag

Lokomotiv — AGMK 1:2

Tore: Temurxo‘ja Abduxoliqov 11. (Elfmeter) — Aziz Xolmurodov 1., Siyavash Haqnazari 90+1.

Gelbe Karten: Islom Turdialiyev 60., Sardor Karimov 88., Sardor Mirzayev 90+1.

Aufstellungen: