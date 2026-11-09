Mirjalol Qosimov spricht über die dramatische Niederlage in Fargʻona, Taktik und die AFC Champions League

Nach dem zentralen und dramatischen Aufeinandertreffen zwischen Neftchi und OKMK (2:1) in der Superliga in Fargʻona äußerte sich der Cheftrainer der Gäste aus Olmaliq, Mirjalol Qosimov auf der Pressekonferenz.

Der erfahrene Fachmann analysierte das offene und intensive Spiel, sprach über die verpassten Siegchancen, hundertprozentige Möglichkeiten, die Zukunft des Legionärs Ivan Peshich sowie die Teilnahme usbekischer Vereine an der AFC Champions League Elite.

„Wenn du sie nicht machst, bekommst du sie“: Warum das Spiel in Fargʻona verloren ging?

Mirjalol Qosimov gab offen zu, dass die Unfähigkeit, die während des Spiels kreierten Chancen zu nutzen, der Grund für die Niederlage war:

Vergebene Möglichkeiten: Bereits in der ersten Halbzeit hatte OKMK vier absolute Großchancen (3 durch Abubakir Rizo Turdialiyev und 1 durch Papava). Doch die Paraden des Neftchi-Torhüters Botirali Ergashev gaben dem Gegner einen psychologischen Vorteil;

Komplexität in einfachen Situationen: „Das Schwierigste im Fußball ist es, einfach zu spielen. Aziz Xolmuhamedov kam frei vor das Tor, zwei Mitspieler standen daneben frei. Hätte er den Ball abgespielt, wäre das Spiel entschieden gewesen. Wir haben nicht getroffen, und im Gegenzug haben sie getroffen. Das ist das Grundgesetz des Fußballs“, sagte Qosimov;

Klarstellung zur Taktik: Er wies die Vermutungen zurück, dass das Team mit 5 Verteidigern gespielt habe, und betonte, dass die Mannschaft in einem 4-2-3-1-System und mit einem offensiven Stil agiert habe.

Gegen den „Bus“ und die Personalie Ivan Peshich

Auf der Pressekonferenz wurden auch taktische Ansichten und die Frage nach den Stars im Kader thematisiert:

Schwierigkeiten gegen defensiven Fußball: Der Trainer betonte, dass es einfacher sei, gegen einen Gegner zu spielen, der offensiven Fußball zeigt. Wenn Mannschaften den „Bus parken“ und defensiv kompakt stehen, wird es um ein Vielfaches schwieriger, Lücken zu finden und die Abwehr zu durchbrechen;

Die Zukunft von Ivan Peshich: Er kommentierte scherzhaft, dass der Vertrag des kroatischen Spielers bis Ende des Jahres läuft und die Entscheidung über seine Zukunft sowohl vom Spieler selbst als auch von der Vereinsführung getroffen werde.

AFC Champions League Elite: „Je mehr Quoten wir bekommen, desto glücklicher bin ich“

Mirjalol Qosimov äußerte den Wunsch, dass Neftchi und Paxtakorin der prestigeträchtigen AFC Champions League Elite die Gruppenphase überstehen: