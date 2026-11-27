Im Rahmen des 29. Spieltags der Uzbekistan Super League Qo‘qon-1912 empfing zu Hause Xorazm und verlor mit 0:2. Bei den Gästen wurde Rafael Tavares zum Helden der Partie.

Details und wichtige Spielszenen

Während die Tore in der ersten Halbzeit sauber blieben, nutzten die Gäste ihre Chancen in der zweiten Hälfte effizient:

60. Minute (0:1): Rafael Tavares eröffnete mit einem präzisen Schuss den Torreigen.

80. Minute (0:2): Nach einer Vorlage des eingewechselten Maksim Shiryayev erzielte Tavares erneut ein Tor, schnürte seinen Doppelpack und entschied das Spiel endgültig.

Veränderungen in der Tabelle

Nach diesem wichtigen Sieg sieht die Tabellensituation in der Super League wie folgt aus:

Mannschaft Punkte nach 29 Spieltagen Tabellenplatz Xorazm 30 Punkte auf den 13. Platz gestiegen Qo‘qon-1912 24 Punkte auf dem 15. Rang geblieben

Spielbericht

Super League. 29. Spieltag: Qo‘qon-1912 — Xorazm 0:2

Tore: Rafael Tavares (60., 80.).

Gelbe Karten: Hamidjonov (51.), Toshtemirov (65.), Axrorov (71.), Tabatadze (90.+2).

Aufstellung Qo‘qon-1912: Davronov, Toshtemirov (Akramov, 75.), Yoqubov, Gvazava (Sidiqov, 68.), Husanov (Tabatadze, 75.), Nimeli, Sohibjonov (Gadoyev, 68.), Pazildinov, Malikjonov, Giorgadze, O‘ktamov (Hasanov, 68.).

Aufstellung Xorazm: Ergashev, Otaxonov, Muzaffarov (Abduxoliqov, 90.+2), Azimov (Abduhamidov, 46.), Tavares (Sultonov, 90.+2), Ortiqboyev, Hamidjonov (Shiryayev, 75.), Rom, Pirmuhammadov, Axrorov, Sabino (Bekchanov, 82.).

Glauben Sie, dass Qo‘qon-1912 in den letzten Runden das Ruder herumreißen und genug Punkte für den Klassenerhalt in der Super League sammeln kann?

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