Wird die Meisterschaft für den Pokal geopfert? Mirjalol Qosimov spricht Klartext

In einem dramatischen Spiel im Rahmen der usbekischen Meisterschaft OKMK empfing zu Hause das Team von «Qo‘qon-1912» das in der Liga verzweifelt um den Klassenerhalt kämpft, und gewann nur mit Mühe 2:1 nach dem Schlusspfiff.

Nach Spielende nahm der Cheftrainer der Almaliqer, Mirjalol Qosimov an der Pressekonferenz teil und kritisierte offen die Leistung seiner Schützlinge, deren falsches Bestreben, Kräfte zu schonen, sowie die Nachlässigkeit auf dem Platz, obwohl die 3 Punkte wichtig waren.

«Wieder ein dramatisches Spiel, wieder Nervenkitzel»: Offenes Geständnis von Qosimov

Der Trainer von OKMK erinnerte daran, dass die Selbstzufriedenheit beim Stand von 1:0 fast einen hohen Preis gefordert hätte:

Verlorene Dominanz: «Das Wichtigste ist, dass wir die drei Punkte geholt haben. Aber wieder ein dramatisches Spiel, wieder nervöse Momente, wieder Nervenkitzel... Hätten wir beim 1:0 unsere Chancen genutzt, wäre das Ergebnis anders ausgefallen. Wir hätten fast Punkte verloren», sagte Qosimov;

Sich auf die Taktik des Gegners einlassen: Der Experte kritisierte, dass das Team in der ersten Halbzeit statt Kombinationsspiel und Kurzpassspiel auf lange Bälle umstellte, was «Qo‘qon» entgegenkam, und dass man die Duelle um die zweiten Bälle verlor;

«Ohne Laufen gibt es kein Ergebnis»: Der Trainer betonte, dass man selbst in Überzahl die Initiative abgab und dem Gegner durch eigene Fehler Möglichkeiten eröffnete.

Pokal-Halbfinale und Superliga: Ändert sich die Herangehensweise?

Auf die Frage, ob der Einzug von OKMK ins Halbfinale des usbekischen Pokals die Spiele in der Meisterschaft beeinflussen könnte, antwortete der Trainer bestimmt: