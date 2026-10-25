Dinamo und Andijon trennen sich in letzter Sekunde unentschieden

Im Rahmen des 25. Spieltags der usbekischen Superliga fand in Samarkand eines der zentralen Duelle statt, „Dinamo“ empfing zu Hause den Klub aus dem Tal, „Andijon“. Das Schicksal des Spiels entschied sich in den letzten Minuten, und die nervenaufreibende sowie intensive Begegnung 1:1 endete mit einem hart umkämpften Unentschieden.

Bis zum Ende der regulären Spielzeit setzten beide Seiten auf Vorsicht, doch in den letzten 10 Minuten erlebten die Fans einen wahren Fußball-Thriller.

Explosion in der Schlussphase und die Rettung in der 90.+2 Minute

Der Höhepunkt des Spiels ereignete sich kurz vor dem Schlusspfiff des Schiedsrichters:

85. Minute: Wichtiger Treffer von Abdullayev: Der eingewechselte Ulug‘bek Abdullayev traf in der 85. Minute präzise ins Tor von „Andijon“ und versetzte die Fans aus Samarkand in Jubel (1:0);

90.+2 Minute: Ismonaliyevs Antwort: Die Gastgeber, die den Sieg bereits sicher glaubten, leisteten sich in den letzten Sekunden einen Fehler in der Abwehr – Usmonali Ismonaliyev glich in der 2. Minute der Nachspielzeit aus und bewahrte die „Adler“ vor der Niederlage (1:1);

Verwarnungen und Druck: Gegen Ende des Spiels nahm die Spannung zu, und der Schiedsrichter bestrafte die Spieler von Andijon, Toirov (76.) und Xoldorxonov (84.), mit Gelben Karten.

Tabelle: Gleichstand und direkte Nachbarschaft

Der gewonnene Punkt ließ die Position beider Klubs in der Tabelle nahezu unverändert:

31-Punkte-Marke: Durch dieses Unentschieden haben beide Teams nun die gleiche Anzahl an Punkten – 31 Punkte erreicht;

Platzierungen in der Tabelle: Aufgrund des Torverhältnisses und weiterer Kriterien bleibt „Andijon“ auf dem 9. Platz der Tabelle, während „Dinamo“ stabil auf dem 10. Platz steht.

Spielbericht:

Superliga. 25. Spieltag

„Dinamo“ — „Andijon“ 1:1