Am 28. Spieltag der usbekischen Superliga endete das Duell zwischen Dinamo und Bunyodkor in Samarkand mit einem knappen Sieg der Gäste. Ein Tor von Sardor Abdunabiyev in der 59. Minute entschied die Partie. Dinamo unter der Leitung von Vadim Abramov konnte die Niederlage trotz dreier Tore, die nach VAR-Überprüfung wegen Abseits aberkannt wurden, nicht abwenden.

Das Spiel in Samarkand bot den Fans von Dinamo und Bunyodkor eine spannende und dramatische Begegnung. Obwohl die Gastgeber den gegnerischen Kasten mehrfach trafen, wurden drei Tore aufgrund von Abseitsstellungen nicht anerkannt. Das einzige offizielle Tor der Partie fiel in der zweiten Halbzeit.

Abdunabiyev beschert Bunyodkor den Sieg

In der 59. Minute erzielte Sardor Abdunabiyev den Führungstreffer für Bunyodkor. In der Folge versuchte Dinamo den Ausgleich zu erzielen, doch die Tore der Samarkander wurden wegen Abseits aberkannt.

Obwohl die Schützlinge von Vadim Abramov dreimal trafen, hatten diese Tore nach VAR-Überprüfungen keinen Einfluss auf das offizielle Ergebnis. Somit endete das Spiel mit einer 0:1-Niederlage.

Dinamo bleibt auf dem 9. Tabellenplatz

Nach dieser Niederlage bleibt Dinamo mit 37 Punkten auf dem 9. Platz der Superliga-Tabelle. Bunyodkor sicherte sich drei wichtige Punkte und kletterte mit 29 Zählern auf den 13. Rang.

Superliga. 28. Spieltag

Dinamo — Bunyodkor 0:1

Tor: 59' — Sardor Abdunabiyev

Aufstellung Dinamo: Nemanov, Seytveliyev, Shtefan, Radayev, Jumaboyev, Xudoyberdiyev (Haydarov, 78'), Dumbuya, Xaydarovich, Hojimirzayev, Amonov (To‘xtasinov, 78'), Abdurahmonov.

Aufstellung Bunyodkor: Abdujalilov, Anvarov, Bukrin, Olimjonov, Ahmadjonov (Ikromov, 58'), Nematjonov (Abdunabiyev, 58'), Abdusalomov, Tursunmahammadov, To‘raqulov, To‘lqinbekov (Annamatov, 87'), Krivokapich.

Gelbe Karten: To‘lqinbekov (60'), Abdunabiyev (70'), Abdusalomov (76'), To‘raqulov (90+8'), Boshkovich (90+9').