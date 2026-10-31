Dinamo gewinnt auswärts 3:0 gegen Mash’al

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Dinamo gewinnt auswärts 3:0 gegen Mash’al

Im Rahmen des nächsten Spieltags der usbekischen Superliga reiste der Verein Dinamo Samarkand nach Muborak und erzielte einen deutlichen und souveränen Sieg gegen Mash’al. Das Spiel, das von der völligen Dominanz und den produktiven Angriffen der Gäste aus Samarkand geprägt war, endete mit einem 3:0-Sieg für die Auswärtsmannschaft.

Anvar Hojimirzayev, der Anführer von Dinamo, wurde zum Helden des Spiels, indem er ein Tor erzielte und ein weiteres vorbereitete.

Spielchronik: Drei unbeantwortete Treffer der Gäste aus Samarkand

Die Tore und die wichtigsten Ereignisse des Spiels verliefen wie folgt:

  • Tor in der ersten Halbzeit (16. Minute): Die Gäste aus Samarkand, die aktiv in die Partie starteten, eröffneten bereits in der 16. Minute den Torreigen — nach einer präzisen Vorlage von Anvar Hojimirzayev nutzte Jahongirbek Abdusalomov die Chance und beförderte den Ball ins Netz;

  • Aktivität in der zweiten Halbzeit (50. Minute): Nach der Pause kehrte Dinamo mit einer offensiven Einstellung zurück und baute den Vorsprung aus — diesmal traf Anvar Hojimirzayevpersönlich ins gegnerische Tor;

  • Der Schlusspunkt (61. Minute): Elf Minuten später sorgte der eingewechselte Firdavs Abdurahmonov für den Endstand und entschied das Spiel endgültig — 0:3.

Protokoll und Aufstellungen

  • Superliga

  • Mash’al — Dinamo 0:3

  • Tore: Jahongirbek Abdusalomov (16.), Anvar Hojimirzayev (50.), Firdavs Abdurahmonov (61.).

  • Gelbe Karten: To‘xtasinov (40.), Asqarov (49.), Abdusalomov (54.), Mo‘ydinov (67.), Jumaboyev (72.), Abdurahmonov (79.).

Startaufstellungen:

  • Mash’al: Rusanov, Akramov, Tojiddinov, Abduraimov (Ko‘charov, 69.), G‘anixonov, Mo‘ydinov, Ifeani (Rahimov, 69.), Yarashev, Abdirahimov, Jovliyev (Stoyanovskiy, 69.), Asqarov.

  • Dinamo: Nemanov, Shtefan, Radayev, Jumaboyev, Xudoyberdiyev (Yo‘ldoshev, 57.), To‘xtasinov (Seytvaliyev, 57.), Dumbuya, Haydarevich, Hojimirzayev (O‘rmonjonov, 79.), Abdusalomov (Abdurahmonov, 57.), Amonov (Haydarov, 73.).

Dieser glanzvolle Auswärtssieg wird dazu beitragen, die Position von Dinamo in der Superliga-Tabelle deutlich zu verbessern und die Stimmung der Spieler vor den kommenden Spieltagen zu heben.

Usbekische SuperligaDinamo SamarkandMash’al MuborakAnvar HojimirzayevFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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