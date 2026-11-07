Comeback in Andijon: Lokomotiv dreht das Spiel nach Eigentor und gewinnt 3:1

Im Rahmen des 27. Spieltags der usbekischen Superliga feierte der Lokomotiv Taschkent im zentralen Duell im Tal einen 3:1-Auswärtssieg nach Rückstand gegen Andijon.

Obwohl die Begegnung für die Gastgeber sehr glücklich begann, antworteten die „Eisenbahner“ prompt und übernahmen in der zweiten Halbzeit die volle Kontrolle über das Spiel.

Schnelles Eigentor und Abduxoliqovs eiskalte Antwort

Das Spiel begann von den ersten Minuten an mit hohem Tempo und unerwarteten Wendungen:

Der Schock in der 5. Minute: Zu Beginn der Partie unterlief Lokomotiv-Verteidiger Aleksandr Shushnyar ein folgenschwerer Fehler, als er den Ball ins eigene Netz beförderte und Andijon in Führung brachte.

Der Ausgleich innerhalb von drei Minuten: Die Gäste aus Taschkent ließen sich von diesem Rückschlag nicht beirren. Nur drei Minuten später, in der 8. Minute, verwertete Temurxo‘ja Abduxoliqov eine Vorlage von Suhrob Nurulloyev zum 1:1-Ausgleich.

Spannung vor der Pause: Beide Seiten zeigten offensiven Fußball und lieferten sich bis zum Pausenpfiff einen intensiven Schlagabtausch.

Die Entscheidung nach der Pause: Tore von Ivanov und Nurulloyev

Direkt nach Beginn der zweiten 45 Minuten erhöhten die Gäste den offensiven Druck massiv:

48. Minute: Tor durch Ivanov: Die nach der Pause eingewechselten „Eisenbahner“ starteten einen schnellen Angriff, den Nikolay Ivanov mit einem präzisen Schuss zur Führung vollendete.

56. Minute: Der Schlusspunkt: Nach einem brillanten Zuspiel von Sardor Mirzayev erzielte Suhrob Nurulloyev, einer der Helden des Spiels, das 3:1 und entschied die Partie damit vorzeitig.

Veränderungen in der Tabelle: Lokomotiv klettert auf Platz 5

Diese drei Punkte hatten erhebliche Auswirkungen auf die Saisonambitionen beider Mannschaften: