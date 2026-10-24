Wo und wann finden die Halbfinals des Usbekistan-Pokals statt? PFL verkündet umstrittene Entscheidung

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Wo und wann finden die Halbfinals des Usbekistan-Pokals statt? PFL verkündet umstrittene Entscheidung

Die Professional Football League (PFL) hat offiziell die Termine und Austragungsorte für die Halbfinalspiele des Usbekistan-Pokals bekannt gegeben.

Aufgrund einer Reihe von Änderungen im Wettbewerbskalender und der Logistik, Stadionrenovierungen sowie der Abstimmungsergebnisse der Vereine werden die Halbfinalspiele auf neutralem Boden ausgetragen.

Halbfinalspiele: Zwei spannende Duelle am 24. November

Nach einer Vereinbarung zwischen der PFL und den Halbfinalisten finden beide Spiele nach der FIFA-Abstellungsperiode im November statt — am 24. November: Folgende Partien sind angesetzt:

  • Andijon gegen Lokomotiv: Das Spiel findet im AGMK-Stadion in Olmaliq statt.

  • AGMK gegen Navbahor: Die Begegnung wird im Lokomotiv-Stadion in Taschkent ausgetragen.

Warum wurde der zentralisierte Plan für Taschkent geändert?

Ursprünglich war geplant, die entscheidenden Spiele bis zum Finale zentral in der Hauptstadt auszutragen. Jedoch beeinflussten folgende Faktoren den Prozess:

  • Stadienschließungen: Die Rasenflächen der wichtigsten Arenen in Taschkent — Bunyodkor, JAR und Olimpiya — sind wegen Renovierungsarbeiten gesperrt, während im Paxtakor-Stadion die Tribünen saniert werden.

  • Ablehnung der Tal-Variante: Die Liga hatte vorgeschlagen, das Halbfinale in Namangan und Fergana auszutragen und das Finale an das Markaziy-Stadion in Namangan zu vergeben. Dies erforderte jedoch die volle Zustimmung aller vier Vereine. Da Andijon, AGMK und Lokomotiv für den ursprünglichen Plan stimmten, wurde dieser Vorschlag abgelehnt.

  • Faktor der internationalen Wettbewerbe: Da Paxtakor und Nasaf im Achtelfinale sowie Neftchi im Viertelfinale ausschieden, ergaben sich günstige Termine für die Halbfinalisten.

Wo und wann findet das Finale statt? Zwei Szenarien

Der Austragungsort des entscheidenden Finalspiels hängt direkt von den Ergebnissen des Halbfinals ab:

  • Bei Finalteilnahme der Taschkenter Vereine: Sollten sich Mannschaften aus der Hauptstadt für das Finale qualifizieren, findet das entscheidende Pokalspiel in Taschkent statt.

  • Bei einem Tal-Derby: Sollten Andijon und Navbahor das Finale erreichen, wird das entscheidende Spiel im prächtigen Istiqlol-Stadion in Fergana ausgetragen.

  • Warum ist das Finaldatum noch unbekannt? Der Verein Andijon hat in der Superliga noch keinen sicheren Abstand zur Play-off-Zone erreicht. Daher wird das Datum des Finales erst nach Abschluss der Halbfinalspiele in Abhängigkeit von der Tabellensituation von Andijon festgelegt.

Usbekistan-PokalPFLAndijon FKNavbahorFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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