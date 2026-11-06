Dinamo gelingt Comeback-Sieg gegen dezimiertes Sogdiana

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Dinamo gelingt Comeback-Sieg gegen dezimiertes Sogdiana

Das Spiel zwischen Sogdiana und Dinamo Samarkand im Rahmen des 27. Spieltags der usbekischen Superliga in Zomin war geprägt von intensiven Zweikämpfen und unerwarteten Wendungen. Obwohl die Gastgeber früh in Führung gingen, bewiesen die Schützlinge von Vadim Abramov Moral und kehrten mit einem souveränen 3:1-Auswärtssieg zurück.

Nach diesem Sieg erhöhte der Verein aus Samarkand sein Punktekonto auf 37 und kletterte auf den 8. Tabellenplatz. Die Jizzax-Elf bleibt mit 30 Punkten auf dem 11. Rang.

Blitzstart und der Platzverweis, der das Spiel entschied

Die Partie begann von der ersten Minute an mit hohem Tempo:

  • Tor in der 2. Minute: Sogdiana-Kapitän Javohir Qahramonov eröffnete bereits in der 2. Minute mit einem präzisen Schuss den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung (1:0);

  • Rote Karte und Ungleichgewicht: In der 29. Minute wurde Sogdiana-Verteidiger Nodirjon Soyibov nach einem groben Foul mit einer direkten Roten Karte des Feldes verwiesen. Dieses Ereignis veränderte das Drehbuch der Begegnung komplett;

  • Ausgleich durch Dumbiya: Die nun in Überzahl spielenden Gäste aus Samarkand erhöhten den Druck und glichen in der 33. Minute durch ein Tor von Amadu Dumbiya aus (1:1).

Zweite Halbzeit: Souveräner Auftritt der Abramov-Elf

Die zweite Hälfte stand ganz unter der Kontrolle der Gäste:

  • 72. Minute und Elfmeter: Dinamo-Stürmer Anvarjon Hojimirzayev verwandelte den fälligen Strafstoß eiskalt und brachte sein Team in Führung (1:2);

  • Der Joker sticht in der 79. Minute: Der zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselte Rasul Yo‘ldoshev traf in der 79. Minute ins gegnerische Tor und besiegelte den Endstand für Samarkand (1:3).

Spielprotokoll:

  • Superliga. 27. Spieltag: Sogdiana – Dinamo 1:3

  • Tore: Javohir Qahramonov 2' (1:0) — Amadu Dumbiya 33' (1:1), Anvarjon Hojimirzayev 72' Elfmeter (1:2), Rasul Yo‘ldoshev 79' (1:3);

  • Gelbe Karten: Haris Hajdarevic 48', Amadu Dumbiya 58', Edem Nemanov 59' (alle Dinamo);

  • Platzverweis: Nodirjon Soyibov 29' (Sogdiana).

Usbekische SuperligaSogdianaDinamo SamarkandVadim AbramovFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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