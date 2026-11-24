Nachdem in der regulären Spielzeit kein Sieger ermittelt werden konnte, setzten die Teams den Kampf in der Verlängerung fort. In dieser Phase nutzte «Lokomotiv» seine Chancen effizienter.

In der ersten Halbzeit und der restlichen regulären Spielzeit hatten beide Teams mehrere Torchancen, doch die Tore blieben sauber. In der 75. Minute konnte der «Andijon»-Spieler Ashortia sogar einen Elfmeter nicht verwandeln.

Im Halbfinale des Usbekistan-Pokals besiegte «Lokomotiv» «Andijon» mit 2:0 und sicherte sich das Finalticket. In der regulären Spielzeit der hart umkämpften Partie auf neutralem Boden fielen keine Tore. In der Verlängerung erzielte das Team aus der Hauptstadt jedoch zwei Treffer und besiegelte den Sieg.

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In der 97. Minute eröffnete Muhammadali Reimov den Torreigen und brachte sein Team in Führung. Elf Minuten später, in der 108. Minute, erzielte Temurxo‘ja Abduholiqov nach einer Vorlage von Jasur Yaxshiboyev das zweite Tor.

Damit sicherte sich «Lokomotiv» den 2:0-Sieg und zog ins Finale des Usbekistan-Pokals ein.

«Andijon» vergab einen Elfmeter

Während der Partie wurden Spieler beider Mannschaften verwarnt. Bei «Andijon» sahen Turg‘unboyev in der 90.+4 Minute und Abdumannopov in der 63. Minute die Gelbe Karte. Bei «Lokomotiv» wurde Ivanov in der 49. Minute verwarnt.

Einer der entscheidenden Wendepunkte des Spiels ereignete sich in der 75. Minute. «Andijon» hatte die Chance, per Elfmeter in Führung zu gehen, doch Ashortia konnte diese Gelegenheit nicht nutzen. Dies führte dazu, dass eine der besten Torchancen des Teams ungenutzt blieb.

Pokalfinale: «Lokomotiv» – «Navbahor»

Nach dem Halbfinalsieg hat sich «Lokomotiv» das Recht erkämpft, um die Trophäe des Usbekistan-Pokals zu spielen. Im Finale trifft der Hauptstadtclub auf «Navbahor».

Das entscheidende Spiel findet am 10. Dezember im «Paxtakor»-Stadion statt. Nun erwartet beide Teams eines der wichtigsten Spiele der Saison.

Usbekistan-Pokal. Halbfinale

«Andijon» – «Lokomotiv» — 0:2

Tore: Muhammadali Reimov (97.), Temurxo‘ja Abduholiqov (108.).

Gelbe Karten: Ivanov (49.), Abdumannopov (63.), Turg‘unboyev (90.+4).

Verschossener Elfmeter: Ashortia (75.).

«Andijon»: Adhamov, Abdumajidov, Andronikashvili, Chalasan, Turg‘unboyev, Temirov (Karimov, 102.), Ismonaliyev, Toirov (Iminov, 90.), Boake, Sulaymonov (Turdimurodov, 70.), Abdumannopov (Ashortia, 69.; Xoldorxonov, 90.).

«Lokomotiv»: Kozlov, To‘pliyev (Nurullayev, 68.), Abduholiqov (Ibrayimov, 114.), Ivanov (Nishich, 68.), Shushnyar, Mirzayev, Kucherenko, Poyonov, Turopov (Reimov, 78.), Zoteyev (Muhammadiyev, 114.), Yaxshiboyev.