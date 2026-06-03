GitLab entlässt 14 % der Belegschaft im Zuge des KI-Wandels

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GitLab entlässt 14 % der Belegschaft im Zuge des KI-Wandels

Die beliebte Entwicklerplattform GitLab hat die Entlassung von fast 14 % ihrer Belegschaft, also etwa 350 Mitarbeitern, angekündigt. Diese Entscheidung steht im Zusammenhang mit den im letzten Monat eingeleiteten umfassenden Umstrukturierungen und der Einstellung des Betriebs in 22 Ländern. Die Unternehmensführung zielt darauf ab, Managementebenen abzubauen und sich auf die Infrastruktur zur Unterstützung von Workflows der künstlichen Intelligenz (KI) zu konzentrieren. Techcrunch.com berichtet .

Laut CEO Bill Staples üben agentische Workloads einen deutlich höheren Druck auf die bestehende Entwicklerinfrastruktur aus als erwartet. Dieses Problem ist nicht nur auf GitLab beschränkt; auch der Hauptkonkurrent GitHub hat Schwierigkeiten, die Systemstabilität aufgrund der enormen Datenmengen, die über KI generiert werden, aufrechtzuerhalten. Staples betonte, dass das Unternehmen mit einem grundlegenden Umbau seines Git-Systems begonnen hat, um ein 100-faches Wachstum zu unterstützen.

Um die Infrastruktur für KI-Workloads zu optimieren, ist GitLab eine Partnerschaft mit einem ungenannten großen KI-Labor eingegangen. Die neue Strategie umfasst die Entwicklung spezialisierter APIs zur Speicherung und zum Abruf von Kontext für Agenten sowie Tools zur Koordinierung der Arbeit zwischen Entwicklern und KI-Agenten. Governance- und Kontrolltools werden ebenfalls direkt in die Plattform integriert.

Damit reiht sich GitLab neben Tech-Giganten wie Amazon, Microsoft, Meta und Oracle ein, die Personal abbauen, um KI-Technologien zu einem Kerngeschäft zu machen. Laut Statista wurden in diesem Jahr bereits über 100.000 Stellen in der Tech-Branche gestrichen. Interessanterweise reduzieren viele Unternehmen trotz Rekordumsätzen weiterhin ihre Belegschaft, um in KI zu investieren.

Auch die Finanzkennzahlen von GitLab zeigen eine positive Dynamik. Der Umsatz im ersten Quartal stieg im Jahresvergleich um 23 % auf 264 Millionen US-Dollar, wobei die Bruttogewinnmarge 88 % erreichte. Für die geplanten Umstrukturierungen und Entlassungen rechnet das Unternehmen mit Ausgaben zwischen 30 und 35 Millionen US-Dollar.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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