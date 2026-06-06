Weltraumfracht mit Starship wird günstiger als Luftfracht

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Weltraumfracht mit Starship wird günstiger als Luftfracht

Elon Musk gab bekannt, dass die Kosten für die Lieferung von Fracht ins All mit der Starship-Rakete in der Zukunft günstiger sein werden als Luftfracht. Der wichtigste revolutionäre Aspekt des Starship-Projekts ist, dass es die erste vollständig wiederverwendbare Orbitalrakete der Welt sein wird. Musk betonte, dass Fahrzeuge wie Autos, Flugzeuge oder Schiffe als erschwinglich gelten, weil sie mehrfach genutzt werden, während eine solche Möglichkeit in der Raketentechnologie bisher nicht existierte. Laut Ixbt.com berichtet .

Der Chef von SpaceX stated, dass die Falcon-9-Rakete einen Teil dieses Weges zurückgelegt hat, Starship jedoch volle Wiederverwendbarkeit erreichen wird. Sobald das System voll betriebsbereit ist, hängen die Kosten für den Start von Fracht in die Umlaufbahn nur noch vom Treibstoffpreis ab. Starship verwendet flüssigen Sauerstoff und Methan als Treibstoff, was deutlich günstiger ist als Flugzeugkerosin.

Laut Elon Musk wird die vollständige Wiederverwendbarkeit des Starship-Systems voraussichtlich bis 2026 in der Praxis bewiesen sein. Wenn alle Pläne umgesetzt werden, könnten die Kosten für den Zugang zum Weltraum um das 100-fache sinken. Derzeit sind die Kosten für den Start von 1 kg Fracht in die Umlaufbahn mit Falcon 9 von 18.500 Dollar auf 1.400 Dollar gesunken, und Starship soll diesen Preis um weitere 99 Prozent senken.

Derzeit werden die Einheiten Super Heavy Booster 20 und Ship 20 am Weltraumbahnhof Starbase in Texas für den 13. Flug vorbereitet. Darüber hinaus arbeiten die Ingenieure von SpaceX weiterhin an der Verbesserung des Mechazilla-Systems, das zum Auffangen der Rakete entwickelt wurde. Solche Raketen werden in Zukunft die nächste Generation von Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn bringen und die Bandbreite des globalen Internetnetzwerks um ein Vielfaches erhöhen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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