Günstiger chinesischer DDR5-Speicher ist ein Mythos: CXMT-Chippreise gleichauf mit Samsung

Der chinesische Speicherhersteller ChangXin Memory Technologies (CXMT) verfolgt im DDR5-Markt keine Dumpingpolitik. Das Unternehmen verkauft seine Chips zu nahezu gleichen Preisen wie die Branchenführer Samsung Electronics, SK Hynix und Micron Technology. Dies gaben Vertreter von Speichermodulherstellern auf der Computex Taipei bekannt. Wie Ixbt.com berichtet .

Experten betonen, dass der Hauptvorteil von CXMT heute nicht in niedrigen Produktpreisen liegt, sondern in der Verfügbarkeit freier DRAM-Kontingente, die zur Lieferung an Kunden bereitstehen. Vor dem Hintergrund hoher Nachfrage und zeitweiliger Engpässe bei Speicherchips wird dies zu einem wichtigen Vorteil für Modulhersteller.

Derzeit konzentriert sich das chinesische Unternehmen auf das Massensegment und erhebt keinen Führungsanspruch bei den fortschrittlichsten Speichertechnologien. CXMT-Chips werden bereits in Budget- und Mittelklasse-DDR5-Modulen eingesetzt, deren angegebene Geschwindigkeiten bis zu 8000 MT/s erreichen. Der Hersteller hat auch die Produktion von Serverspeicher im RDIMM-Format aufgenommen.

Gleichzeitig hinkt das Unternehmen in komplexeren und moderneren Segmenten wie CUDIMM, CQDIMM, MRDIMM und CSODIMM den weltweiten Marktführern deutlich hinterher. Marktteilnehmer gaben an, CXMT-Chips weiterhin in ihren Modulen zu testen. Anfänglich werden solche Lösungen hauptsächlich auf den chinesischen Binnenmarkt ausgerichtet sein.

Partner heben den flexiblen Ansatz von CXMT im Umgang mit Kunden als weiteren Vorteil hervor. Im Gegensatz zu großen Lieferanten verhängt das chinesische Unternehmen keine strengen Strafen für Abnahmemengen oder vertragliche Einschränkungen. Dies macht CXMT insbesondere während des aktuellen Mangels zu einem attraktiven Lieferanten für Modulhersteller.