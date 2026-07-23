Wichtiger Meilenstein für das Kronos MMR Mikro-Kernreaktor-Projekt in den USA erreicht

Das US-Unternehmen NANO Nuclear Energy hat einen bedeutenden Durchbruch bei der Entwicklung des Kronos MMR, eines revolutionären Mikro-Kernreaktors im Energiesektor, erzielt. In Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Fortil hat das Unternehmen die konzeptionelle Entwurfsphase für eine der kritischsten Komponenten abgeschlossen: das System zur Lagerung und Handhabung von Kernbrennstoff. Diese Innovation ist ein ernsthafter Schritt in Richtung der Kommerzialisierung von Kernenergie im kleinen Maßstab. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieses System ist für den sicheren Transport, die Lagerung und das Laden von Kernbrennstoff während der gesamten Lebensdauer des Reaktors verantwortlich. Laut ixbt.com arbeitete ein multidisziplinäres Team aus Experten für Mechanik, Automatisierung, Systemtechnik, Strahlenschutz und nukleare Sicherheit an dem Projekt. In der Konzeptphase wurde die Gesamtarchitektur des Systems festgelegt und mit anderen Komponenten abgestimmt.

Sicherheit und technologischer Vorsprung

Der Kronos MMR ist ein gasgekühlter Hochtemperatur-Stationärmikroreaktor, der sich durch einen minimalen Kohlendioxidausstoß auszeichnet. Solche Technologien sind besonders nützlich für die stabile Energieversorgung entlegener Regionen, Industrieanlagen und Militärbasen. Der Übergang in die neue Phase ermöglicht es den Ingenieuren, mit der detaillierten Konstruktion und der Spezifikation der Ausrüstung fortzufahren.

NANO Nuclear Energy beschränkt sich nicht nur auf dieses Projekt. Das Portfolio des Unternehmens umfasst auch den tragbaren Mikroreaktor Zeus und den für die Weltraumforschung konzipierten Loki MMR. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen den Bedarf an autonomen Energiequellen nicht nur auf der Erde, sondern auch bei zukünftigen Weltraummissionen decken werden.

Lizenzierung und Zukunftspläne

Das Unternehmen durchläuft derzeit den Prozess zur Erlangung der erforderlichen Lizenzen in den USA. Anfang des Jahres hat die US-Atomaufsichtsbehörde (NRC) einen Antrag für den Bau des ersten Kronos MMR-Reaktors auf dem Gelände der University of Illinois zur Prüfung angenommen. Dies schafft eine großartige Gelegenheit, die neue Technologie in einem akademischen Umfeld zu testen.

Wenn alle Genehmigungsverfahren wie erwartet ohne Verzögerungen verlaufen, ist der Baubeginn des Demonstrationsreaktors für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant. Dies könnte eine interessante Erfahrung für Länder sein, die nach Energiesicherheit streben, da kleine modulare Reaktoren schneller und kostengünstiger als große Kernkraftwerke errichtet werden können.

Die Entwicklung der Kernenergie hin zu solch kompakten Formen wird zweifellos eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den globalen Klimawandel und beim Übergang zu einer nachhaltigen grünen Wirtschaft spielen. Der Erfolg dieses Projekts in den USA wird den Markt für Mikroreaktoren weltweit vorantreiben.