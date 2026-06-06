Leben nach Instagram: Lernen Sie die neue Generation sozialer Apps kennen

Jahrelang stand die Welt der sozialen Netzwerke unter der Kontrolle von Tech-Giganten wie Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google (YouTube), Snapchat, TikTok und X. Heute jedoch stellen viele Start-ups diese Giganten heraus, indem sie persönliche soziale Plattformen schaffen, die Menschen durch Nischeninteressen und Communities verbinden. Wenn Sie die traditionellen Big-Tech-Produkte satt haben, sind einige interessante Alternativen auf dem Markt erschienen. Techcrunch.com berichtet .

Die Retro-App wurde von ehemaligen Instagram-Mitarbeitern entwickelt und ist darauf ausgelegt, Fotos in einem persönlicheren und sichereren Format zu teilen. Hier können Sie Ihre besten wöchentlichen Fotos auswählen, Alben erstellen und Erinnerungen mit engen Freunden teilen. Die Datenschutzeinstellungen ermöglichen es Ihnen, vollständig zu kontrollieren, wer Ihre Fotos sehen kann.

Die Cosmos-App, die für Kreativen konzipiert wurde, ist eine einzigartige Alternative zur Pinterest-Plattform, auf der Nutzer Profile nach ihrem Geschmack mit Farben, Schlüsselwörtern oder Bildern erstellen können. Die Indigo-App ermöglicht die gleichzeitige Nutzung der Netzwerke Mastodon und Bluesky. Diese App vereint dezentrale soziale Netzwerke in einer einzigen Oberfläche und hilft dabei, Inhalte gleichzeitig auf beiden Plattformen zu veröffentlichen.

Die Corner-App bezeichnet sich selbst als „soziale Google Maps“. Mit über 125.000 Nutzern ermöglicht diese Plattform Menschen, Listen ihrer Lieblingsadressen, Restaurants und versteckten Orte zu erstellen und zu teilen. Für Fans von Kurzvideos wurde die Divine-App als Nachfolger des legendären Vine-Projekts eingeführt. Sie verfügt über mehr als 500.000 archivierte Videos, und Nutzer können wieder 6-Sekunden-Clips erstellen.