Kosmischer Gigant: Super Heavy Booster B20-Raketenbooster in neuer Perspektive

Fotografen von RGV Aerial Photography haben den 70 Meter hohen Super Heavy Booster B20 aus der Vogelperspektive auf dem Testgelände Massey's in Starbase (Texas) aufgenommen. Diese massive Struktur aus Edelstahl durchläuft derzeit kryogene Tests. Während des Prozesses werden die Tanks mit extrem kaltem flüssigem Stickstoff und Sauerstoff gefüllt, um ihre Beständigkeit gegen extreme Temperaturen und Druck zu prüfen. Laut Ixbt.com berichtet .

SpaceX bereitet sich intensiv auf den 13. Testflug des Starship-Systems vor. Diese Phase ist ein entscheidender Schritt vor der Installation der Raptor-3-Triebwerke und der Durchführung von statischen Zündtests. Erfolgreiche kryogene Tests bestätigen die Fähigkeit des Boosters, realen Flugbedingungen mit Methan und Sauerstoff standzuhalten.

Darüber hinaus verbessert SpaceX weiterhin das Mechazilla-System an den Starttürmen des Weltraumbahnhofs Starbase, insbesondere die gigantischen mechanischen „Essstäbchen“ (Chopsticks). Solche Raketen werden Satelliten der nächsten Generation von Starlink in die Umlaufbahn bringen, was die Netzwerkbandbreite um ein Vielfaches erhöhen wird.

Anfang dieses Jahres gab Elon Musk bekannt, dass SpaceX plant, die vollständige Wiederverwendbarkeit des Starship-Raumschiffs in diesem Jahr nachzuweisen. Seinen Worten zufolge wird dies eine enorme Leistung sein, die die Kosten für den Zugang zum Weltraum um das 100-fache senken wird. Während Falcon 9 die Kosten für die Lieferung von 1 kg Nutzlast in die Umlaufbahn bereits von 18.500 $ auf 1.400 $ gesenkt hat, wird erwartet, dass Starship diesen Preis um weitere 99 Prozent reduziert.