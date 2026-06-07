Laut Telegram-Gründer Pavel Durow haben Internetbeschränkungen und Sperren Russland weiter von seinem Ziel der „digitalen Souveränität“ entfernt. Seinen Worten zufolge verlassen hochqualifizierte Spezialisten, die ein neues Betriebssystem für Smartphones entwickeln könnten, das Land massenhaft aufgrund des ungesunden Internetumfelds. Ixbt.com berichtet .

Nach Durows Meinung bleiben ohne ein unabhängiges Betriebssystem alle „nationalen“ oder „ausländischen“ Anwendungen weiterhin offen für Überwachung und Zensur durch US-kontrollierte iOS- und Android-Stores sowie versteckte Hintertüren in den Systemen. Er bezeichnet Versuche, Anwendungen zu ersetzen, während amerikanische Betriebssysteme genutzt werden, als „nur die Verpackung zu aktualisieren, ohne das Wesen zu ändern“.

Derzeit werden in Russland Betriebssysteme wie „Aurora“ auf Basis von Sailfish OS und „ROSA Mobile“ auf Linux-Basis entwickelt. Darüber hinaus hat das Unternehmen „Rutek“ das Smartphone „R-Phone“ vorgestellt, und „Kaspersky Lab“ arbeitet an der vor Hackerangriffen geschützten Plattform KasperskyOS for Mobile.

Wir erinnern daran, dass in Russland jüngst die Maßnahmen zur Einschränkung von VPN-Diensten und Telegram-Operationen verschärft wurden. Zuvor hatte Durow die russische Regierung dafür kritisiert, den Zugang zur Telegram-Plattform einzuschränken, um Bürger auf staatlich kontrollierte Anwendungen umzuleiten.