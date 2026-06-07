Alter Core i7-6700K-Prozessor auf 5,1 GHz bei 1,65 V übertaktet

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Alter Core i7-6700K-Prozessor auf 5,1 GHz bei 1,65 V übertaktet

Der Autor des YouTube-Kanals TrashBench führte ein interessantes Experiment durch: Er testete, ob es möglich war, den alten Intel Core i7-6700K-Prozessor so zu „wecken“, dass er die Fähigkeiten der GeForce RTX 3080-Grafikkarte nicht einschränkt. Die Hauptaufgabe bestand darin, der CPU der Skylake-Architektur von 2015 durch extremes Overclocking und ein nicht standardmäßiges Kühlsystem maximale Leistung zu entlocken. Darüber berichtet Ixbt.com .

Während des Tests wurde die CPU schrittweise übertaktet. Zunächst lief sie mit 4,7 GHz bei 1,4 V, dann erreichte sie 5,0 GHz mit 1,56 V und schließlich 5,1 GHz bei 1,65 V. Versuche, die Marke von 5,2–5,3 GHz bei 1,7 V zu erreichen, schlugen fehl. Für einen stabilen Betrieb bei 5,0–5,1 GHz wurde ein spezielles Flüssigkühlssystem mit Eisbad verwendet.

Im Spiel Cyberpunk 2077 war das System bei Standardfrequenzen prozessorlastig: Die GeForce RTX 3080 arbeitete mit nur 60 % Auslastung, die durchschnittliche Leistung lag bei 103 FPS. Nach dem Übertakten auf 4,7 GHz stieg die GPU-Auslastung auf fast 70 %, und der FPS-Anstieg betrug etwa 13 %. Bei 5,0 GHz arbeitete die Grafikkarte deutlich aktiver, und die Leistung stieg um 17 %.

Interessanterweise brachte eine weitere Steigerung auf 5,1 GHz kaum noch Vorteile. Der Unterschied zum 5,0-GHz-Modus betrug nur ein Bild pro Sekunde, was darauf hindeutet, dass die Engpässe nicht mehr bei der CPU-Leistung, sondern bei anderen Aspekten des Systems lagen. In anderen Spielen war die Situation ähnlich: In Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3 und Far Cry 6 brachte das Übertakten auf 5,0 GHz einen durchschnittlichen Anstieg von 11 %.

Im 3DMark Time Spy Benchmark waren die Ergebnisse deutlicher: Die Leistung stieg um 19 % bzw. 24 %. Dieses Experiment bewies, dass alte Flaggschiff-Prozessoren immer noch mit modernen Grafikkarten zusammenarbeiten können, dies jedoch extreme Maßnahmen und hohen Energieverbrauch erfordert.

IntelCore I7OverclockingGeForce RTX 3080Technologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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