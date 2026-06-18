Adobe integriert KI-Assistenten in Premiere, Illustrator und InDesign

Adobe hat seinen Firefly KI-Assistenten erheblich aktualisiert und in beliebte Anwendungen wie Premiere, Illustrator, InDesign und Frame.io integriert. Dieser Schritt eröffnet Designern und Video-Editoren eine neue Ära bei der Automatisierung komplexer Prozesse. Nutzer können nun direkt KI-Unterstützung nutzen, um Brand-Kits zu erstellen, Produktvideos vorzubereiten und an Storyboards zu arbeiten. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com ermöglicht die aktualisierte Firefly-Anwendung es Nutzern nun, jedes erstellte Element als separate Komponente zu speichern und in anderen Projekten wiederzuverwenden. Diese Funktion erleichtert insbesondere die Arbeit von Spezialisten, die Inhalte für mehrere Plattformen erstellen. Adobe bereichert sein Ökosystem zunehmend mit einfachen und effizienten KI-Tools, ähnlich dem Canva-Service.

Neue Möglichkeiten in der Video- und Grafikbearbeitung

Für Premiere Pro Nutzer ist der KI-Assistent zu einem echten Helfer geworden. Er übernimmt technische Aufgaben wie das automatische Sortieren von Dateien, das Gruppenumbenennen von Videoclips, das Identifizieren von Interviewfragen und das Setzen von Markern an wichtigen Stellen. Dies ermöglicht es den Editoren, zeitintensive Routinearbeiten zu vermeiden und sich mehr auf den kreativen Prozess zu konzentrieren.

In Illustrator übernimmt die KI Aufgaben wie das Neuordnen von Ebenen (Layers) und die Überprüfung fehlender Schriftarten im Dokument. Zudem hat Adobe die neue Funktion "Elements" eingeführt. Mithilfe dieser können KI-generierte Charaktere, Objekte und Orte in einer speziellen Datenbank für die spätere Verwendung gespeichert werden. Dies ist entscheidend für die Sicherstellung der Konsistenz zwischen Projekten.

Teamarbeit und Integration

Das Unternehmen hat zudem die Funktion "Projects" für die Teamarbeit eingeführt. Diese Funktion ermöglicht es, alle vorhandenen Ressourcen an einem Ort zu speichern und den Projektkontext mit Teammitgliedern zu teilen. Beispielsweise haben Gruppen, die an Brand-Kampagnen oder Videoserien arbeiten, gleichzeitig Zugriff auf alle benötigten Materialien.

Firefly wird derzeit nicht nur von Adobe-Produkten, sondern auch von externen KI-Systemen wie ChatGPT, Claude und Copilot unterstützt. Das Unternehmen plant in Kürze Kooperationen mit Google Gemini und Slack. Adobes Hauptziel ist es, Prozesse, die zuvor aus Dutzenden von Schritten bestanden, durch die Schaffung eines einzigen, plattformübergreifenden KI-Assistenten vollständig zu automatisieren.

Erstellung von Logos und Farppaletten durch Beschreibung des Markenstils;

Erstellung professioneller Produktvideos aus einfachen Fotos;

Automatische Storyboard-Erstellung für Videoprojekte;

Gemeinsame Bearbeitung und Austausch von Projekten.

Derzeit befinden sich die meisten dieser neuen Funktionen in der geschlossenen Beta-Testphase und werden in den kommenden Monaten für alle Abonnenten freigeschaltet. Diese Änderungen machen die Adobe-Programme nicht nur für Profis, sondern auch für neue Nutzer, die mithilfe von KI schnelle Ergebnisse erzielen wollen, attraktiv.