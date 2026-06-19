Anthropics Claude-Modell übertrifft Menschen bei der Robotersteuerung

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Anthropics Claude-Modell übertrifft Menschen bei der Robotersteuerung

KI-Technologien beginnen, menschliche Fähigkeiten nicht nur beim Schreiben von Texten und Code, sondern auch bei der Ausführung komplexer Aufgaben in der physischen Welt zu übertreffen. Eine neue Phase des von Anthropic durchgeführten Project Fetch Experiments zeigte, dass das Sprachmodell Claude Opus 4.7 bei der Steuerung robotergestützter Geräte dutzende Male schneller und effizienter agiert als unerfahrene Operatoren. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

In der ersten Phase des Experiments verglichen Experten die Effizienz von Teams, die mit und ohne Hilfe des Claude Opus 4.1 Modells arbeiteten. Damals hatten die Gruppen, die mithilfe von KI agierten, einen erheblichen Vorteil beim Anschluss von Sensoren, der Konfiguration von Steuerungscontrollern und der Erstellung von Programmen für autonome Bewegungen. Das Modell hatte jedoch zu diesem Zeitpunkt noch keine vollständige Unabhängigkeit erreicht und benötigte menschliche Unterstützung in den grundlegenden Phasen des Engineerings.

In der kürzlich durchgeführten zweiten Phase wurde das Claude Opus 4.7 Modell unter Bedingungen teilweiser Autonomie getestet. Die Ergebnisse sind erstaunlich: Das neue Modell erstellte unabhängig die notwendigen Softwarelösungen zur Steuerung des Roboters. Die Aufgabe des Menschen beschränkte sich auf das Anschließen des Computers, die Eingabe der ersten Anfrage und die Bestätigung der Befehle. Laut ixbt.com erledigte Claude Opus 4.7 die Aufgaben mindestens 10-mal schneller als jedes menschliche Team aus der ersten Phase.

Beispiellose Geschwindigkeit der KI

Berechnungen der Forscher zufolge war die Geschwindigkeit des Claude-Modells, wenn man nur die von beiden Gruppen (Menschen und KI) ausgeführten konkreten Aufgaben betrachtet, 37-mal höher als bei Menschen, die keine KI nutzten, und 18-mal höher als bei Teams, die in Zusammenarbeit mit ihr arbeiteten. Das Interessanteste ist, dass die vom Modell generierte Codemenge fast zehnmal geringer war als der von Menschen geschriebene Code, was beweist, dass er wesentlich kompakter und effizienter ist.

Es ist anzumerken, dass dieser Erfolg nicht das Ergebnis einer speziellen Optimierung für den Bereich der Robotik ist. Laut Anthropic-Experten ist dieser Effizienzanstieg mit der allgemeinen Skalierung der Modelle, also der Steigerung ihrer intellektuellen Kapazität, verbunden. Dieser Trend wurde zuvor in den Bereichen Programmierung und Cybersicherheit beobachtet: Zuerst verstärkt das Modell menschliche Ideen, dann hilft der Mensch dem Modell und schließlich beginnt das Modell, unabhängig in einer neuen Umgebung zu arbeiten.

Bestehende Mängel und Zukunftsaussichten

Obwohl die Ergebnisse beeindruckend sind, geben die Projektleiter an, dass die Robotik-Problematik nicht vollständig gelöst ist. Das Claude-Modell hat immer noch Schwierigkeiten bei der Steuerung der Roboterbewegungen mit Millimeterpräzision, insbesondere bei der Aufgabe, einen Ball in einen festgelegten Bereich zurückzubringen (fetch). Gelegentlich wählte das System suboptimalen Algorithmen zur Objekterkennung und konnte die Stabilität der Bewegungstrajektorie nicht gewährleisten.

  • Das Modell kann in komplexen Feedback-Systemen noch nicht mit der menschlichen Intuition mithalten;
  • Fehler treten bei der kontinuierlichen Korrektur von Bewegungen basierend auf Signalen aus der Umgebung auf;
  • Derzeit zeigt das System eine hohe Effizienz nur auf der Softwareebene.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Anthropic-Experiment zeigt, dass die Interaktion der KI mit physischen Robotern eine neue Stufe erreicht hat. Es wird erwartet, dass diese Technologien bald die menschliche Arbeit in den Bereichen Produktion, Logistik und Dienstleistungen erheblich erleichtern oder vollständig ersetzen werden.

AnthropicClaudeRobotikKünstliche IntelligenzProject Fetch
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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