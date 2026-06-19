Der deutsche Technologiegigant Bosch hat mit der Vorstellung seiner ersten Hub Line Plattform einen revolutionären Schritt auf dem Markt für Elektrofahrräder gemacht. Zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens wurde ein Motor in einem Format entwickelt, das direkt in das Hinterrad integriert wird (Nabenmotor). Bisher hatten sich die Bosch-Experten ausschließlich auf zentrale Motoren konzentriert, die im Pedalbereich installiert werden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das neue Hub Line System ist nicht nur ein einzelner Motor, sondern ein komplettes Ökosystem für Hersteller. Der Hauptvorteil des Geräts liegt in seiner Kompaktheit: Der Motor wiegt nur 2,3 Kilogramm und hat einen Durchmesser von etwa 100 Millimetern. Diese Maße machen den Motor im Rad fast unsichtbar und beeinträchtigen nicht das Gesamtdesign des Fahrrads.

Technische Daten und Leistung

laut ixbt.com verfügt der neue Motor über eine Spitzenleistung von 400 W und ein Drehmoment von 45 Nm. Die bisher vorgestellte Version ist an die strengen gesetzlichen Anforderungen des europäischen Marktes angepasst. Diese Leistung gilt als ausreichend für den Stadtverkehr und das Bewältigen moderater Steigungen.

Zusammen mit dem Motor kündigte Bosch auch den neuen PowerTube 360 Akku an. Dieser Akku hat eine Kapazität von 360 Wh und ein Gewicht von 2,1 Kilogramm. Der Hersteller hält diese Lösung für ideal für Stadt-E-Bikes, bei denen Leichtigkeit und Kompaktheit wichtiger sind als die maximale Reichweite. Falls der Nutzer zusätzliche Energie benötigt, kann das System durch einen externen PowerMore 250 Akku erweitert werden.

Steuerung und Partnerschaften

Die Plattform umfasst zudem aktualisierte Steuerungselemente. Dazu gehören der LED Controller sowie das Intuvia 200 Gerät mit einem 2,4-Zoll-Display. Diese Gadgets ermöglichen es dem Fahrer, Geschwindigkeit, Energiereserve und andere wichtige Kennzahlen bequem zu überwachen.

Es ist anzumerken, dass Bosch nicht plant, fertige Elektrofahrräder unter eigener Marke herzustellen. Das Unternehmen bleibt ein Zulieferer von Komponenten für Dritthersteller. Die österreichische Marke Vello war eines der ersten Unternehmen, die die Nutzung des neuen Hub Line Systems bestätigten.

In Anbetracht des wachsenden Interesses an Elektrofahrrädern auf dem usbekischen Markt werden kompakte und leichte Lösungen von führenden Marken wie Bosch in Zukunft zur Entstehung praktischer Transportmittel für lokale Nutzer beitragen.