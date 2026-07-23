Speziell für KI: Der weltweit erste Framework-Computer mit 192 GB RAM

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Speziell für KI: Der weltweit erste Framework-Computer mit 192 GB RAM

Framework, bekannt für seine modularen Geräte, hat seinen neuen Framework Desktop-Computer vorgestellt. Dieses Gerät ist der erste Personal Computer, der mit dem weltweit leistungsstärksten 16-Kern-Prozessor AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 und rekordverdächtigen 192 GB RAM ausgestattet ist. Diese Neuerung ist ein bedeutender Meilenstein, nicht nur für Hardware-Enthusiasten, sondern auch für Experten, die mit KI-Modellen arbeiten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Ryzen AI Max+ Pro 495 Prozessor, das Herzstück des neuen Modells, arbeitet mit einer Taktfrequenz von bis zu 5,2 GHz. Was die Grafik betrifft, so ist das Gerät laut ixbt.com mit einer Radeon 8065S auf Basis der RDNA 3.5 Architektur ausgestattet. Dieser integrierte Grafikkern verfügt über 40 Recheneinheiten und ist derzeit die leistungsfähigste Grafiklösung von AMD. Die Hersteller betonen, dass der Computer flüssiges Spielen in Full HD ohne dedizierte Grafikkarte ermöglicht.

Lokale KI-Fähigkeiten

Das Hauptmerkmal des Framework Desktop-Modells ist sein 192 GB LPDDR5x Arbeitsspeicher. Diese enorme Kapazität ermöglicht es Benutzern, große Sprachmodelle (LLM) direkt auf dem Computer auszuführen, ohne auf Cloud-Dienste angewiesen zu sein. Das System kann beispielsweise komplexe Modelle wie DeepSeek-V4-Flash in der Q8-Konfiguration problemlos verarbeiten.

Dieser Computer richtet sich primär an Entwickler, Content-Ersteller und Dateningenieure. Solche Geräte sind auch für Fachleute auf dem Markt in Usbekistan relevant, da das Training und die Nutzung von KI-Modellen auf lokalen Servern oder persönlichen Geräten eine entscheidende Rolle für die Datensicherheit spielt.

Preis und Marktaussichten

Die neue Konfiguration wird voraussichtlich deutlich teurer sein als frühere Versionen. Derzeit wird das Modell mit dem Ryzen AI Max+ 395 Prozessor und 128 GB RAM für 3449 Dollar verkauft. Zum Vergleich: Im Februar 2025 lag der Preis für dieses Modell noch bei 1999 Dollar. Framework begründete den starken Preisanstieg mit den gestiegenen Kosten für RAM-Komponenten auf dem Weltmarkt.

Obwohl der offizielle Preis der Top-Version mit 192 GB Speicher noch nicht bekannt gegeben wurde, schätzen Experten, dass er 4000 Dollar übersteigen wird. Das Veröffentlichungsdatum wird voraussichtlich in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Der Framework Desktop zeichnet sich durch sein modulares Design aus, was bedeutet, dass Benutzer in Zukunft jedes Teil des Geräts unabhängig aufrüsten oder reparieren können.

FrameworkAMDRyzen AIComputerTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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