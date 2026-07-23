Large Hadron Collider aufgerüstet: CERN erreicht Rekordleistung

·119·Technologie
Large Hadron Collider aufgerüstet: CERN erreicht Rekordleistung

Die Europäische Organisation für Kernforschung (CERN) hat einen der wichtigsten Meilensteine bei der Modernisierung des Large Hadron Collider (LHC) erfolgreich abgeschlossen. In der Testanlage Inner Triplet (IT String) gelang es Ingenieuren erstmals, die neue Generation supraleitender Magnete auf ihren vollständig berechneten Betriebsstrom von 16.230 Ampere zu bringen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Tests werden im Rahmen des Projekts High-Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC) durchgeführt. Laut ixbt.com ist das Hauptziel dieses umfassenden Upgrades, die Anzahl der Elementarteilchenkollisionen um ein Vielfaches zu erhöhen. Dies wird es Wissenschaftlern ermöglichen, mehr experimentelle Daten zu sammeln und neue physikalische Phänomene jenseits des Standardmodells zu entdecken.

Technologische Revolution: Niob-Zinn-Verbindung

Das Hauptmerkmal des neuen Systems zeigt sich in seinen Quadrupolmagneten. Im Gegensatz zu den aktuellen Niob-Titan-Leitern verwenden die neuen Magnete Wicklungen aus einer Niob-Zinn-Verbindung. Dies ermöglichte eine Erhöhung der Magnetfeldstärke auf 11,3 Tesla, was etwa 35 Prozent höher ist als bei den aktuellen Systemen.

Die Ingenieure haben zudem den Durchmesser des Arbeitskanals der Magnete fast verdoppelt – von 70 Millimetern auf 150 Millimeter. Dadurch werden Protonenstrahlen vor der Kollision wesentlich präziser fokussiert. Dies erhöht die Luminosität des Beschleunigers, was bedeutet, dass die Anzahl der registrierten Teilchenkollisionen drastisch zunimmt.

Das überraschendste Ergebnis der Tests ist, dass die Magnete den berechneten Betriebsstrom sofort erreichten, ohne ihren supraleitenden Zustand zu verlieren (Quench). Normalerweise erfordern neue Magnete einen langwierigen „Trainingsprozess“, doch diesmal bewiesen die Geräte ihren stabilen Betrieb im Nominalmodus bereits beim ersten Versuch.

Sicherheit und Zukunftspläne

Während des Experiments überprüften die Spezialisten alle 17 Stromkreise der Anlage, einschließlich des neuen Dipolmagneten, der die Strahlen nach der Kollision trennt. Auch ein Schutzsystem, das in der Lage ist, bis zu 38 Megajoule Energie in einer flüssigen Heliumumgebung (bei einer Temperatur von etwa −271 °C) sicher abzuleiten, wurde erfolgreich getestet.

Vertreter des CERN betonten, dass der Abschluss dieser Phase bedeutet, dass der komplexeste Prozess bei der Überprüfung der Hardware hinter ihnen liegt. Derzeit analysieren die Ingenieure die gesammelten Daten und optimieren die Startverfahren des Colliders. Die nächsten Tests sind für September geplant.

Der vollständige Start des High-Luminosity LHC-Projekts ist für den Beginn des nächsten Jahrzehnts geplant. Es wird erwartet, dass dieses Upgrade eine neue Ära in der Grundlagenphysik einläutet und unser Verständnis der Struktur des Universums grundlegend verändern wird.

CERNLHCPhysikTechnologieWissenschaft
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Unerwarteter Vorfall beim Raumflug: Chinesische Rakete vom Blitz getroffenUnerwarteter Vorfall beim Raumflug: Chinesische Rakete vom Blitz getroffenHeute, 04:51Neuer Gigant in der Welt der künstlichen Intelligenz: Prentis Labs sammelt 100 Millionen Dollar einNeuer Gigant in der Welt der künstlichen Intelligenz: Prentis Labs sammelt 100 Millionen Dollar einHeute, 04:50SpaceX startet Starlink-Satelliten der neuen Generation, stößt jedoch auf ProblemeSpaceX startet Starlink-Satelliten der neuen Generation, stößt jedoch auf ProblemeHeute, 04:28Kanada stellt 40,5 Millionen Dollar für Mikrokernreaktoren in der Arktis bereitKanada stellt 40,5 Millionen Dollar für Mikrokernreaktoren in der Arktis bereitHeute, 03:55Neuer Gigant in der Welt der KI: Prentis Labs sammelt 100 Millionen Dollar einNeuer Gigant in der Welt der KI: Prentis Labs sammelt 100 Millionen Dollar einHeute, 03:29NM-Tex startet eigene Produktionslinie für Mikrochip-PackagingNM-Tex startet eigene Produktionslinie für Mikrochip-PackagingHeute, 03:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design