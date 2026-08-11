Die Regierung Singapurs plant, durch die Einführung von Technologien für künstliche Intelligenz die Arbeitsproduktivität zu steigern und die Qualität der Arbeitsplätze im Land zu verbessern. Premierminister Lawrence Wong teilte dies in einer Ansprache an die Nation am 8. August mit, berichtet ixbt.com. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Vorfeld des 61. Jahrestags der Unabhängigkeit des Landes betonte der Regierungschef, dass der technologische Fortschritt Möglichkeiten eröffne, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen wären. Gleichzeitig bringe dieser Prozess neue Risiken und Fragen mit sich.

Industriepolitik und strategischer Ansatz

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg überprüft die Regierung Singapurs im Rahmen dieser Initiative ihre Ansätze in der Industriepolitik und im Handel. Ziel ist es, die globale Wettbewerbsfähigkeit des Landes weiter zu stärken.

Experten zufolge wird künstliche Intelligenz nicht nur als Werkzeug zur Automatisierung einzelner Prozesse betrachtet, sondern auch als wichtiger Bestandteil einer umfassenderen Wirtschaftspolitik. Die Regierung beabsichtigt, jede neue Technologie erst nach einer gründlichen Bewertung ihrer Folgen einzuführen.

Künftige Aufgaben und Kontrolle

Die Behörden haben bislang keine konkreten Parameter des Programms bekannt gegeben, darunter die Höhe der Finanzierung, die Liste der Branchen oder Zielvorgaben für die Weiterbildung von Beschäftigten. Auch der Zeitplan für die Umsetzung des Projekts steht noch nicht fest.

Dennoch hat die Erklärung des Premierministers die grundlegende Richtung der staatlichen Politik vorgegeben. Singapur widmet der technologischen Kontrolle besondere Aufmerksamkeit und zeigt sich bereit, neben der wirtschaftlichen Effizienz auch die Folgen dieser Systeme für die Menschen, die mit ihnen arbeiten, kontinuierlich zu bewerten.