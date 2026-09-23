Elon Musk nennt Zeitpunkt, an dem KI die Menschheit überholen wird

Der Unternehmer und Ingenieur Elon Musk gab bekannt, dass KI-Technologien in den kommenden Jahren in allen Bereichen die menschlichen Fähigkeiten übertreffen werden. Er betonte, dass dieser Wendepunkt bis Ende 2027 oder spätestens 2028 eintreten könnte. Dies berichtete die Publikation ixbt.com. berichtet .

Diese Aussage von Elon Musk erfolgte als Reaktion auf Vorhersagen des bekannten Wissenschaftlers und Programmierers François Chollet. Chollet veröffentlichte seine Prognose vom Mai 2021 erneut und erörterte die Rolle der KI in der Wissenschaft. Ihm zufolge wird fast jede wissenschaftliche Disziplin in den nächsten 10–20 Jahren praktisch zu einem Zweig der Informatik werden.

Veränderungen an der Schnittstelle von Wissenschaft und Technologie

Laut François Chollet werden sich viele Grundlagenwissenschaften durch KI und ihre Möglichkeiten grundlegend verändern. Insbesondere Bereiche wie Physik, Chemie, Biologie, Medizin und sogar Archäologie werden auf digitale Modellierung und die Verarbeitung von Big Data angewiesen sein.

Experten betonen, dass dieser Ansatz die Geschwindigkeit wissenschaftlicher Entdeckungen um ein Vielfaches erhöhen wird. Moderne neuronale Netze und Algorithmen entwickeln sich zu unverzichtbaren Werkzeugen, um Muster zu finden, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Genau diese Faktoren sollen die treibende Kraft für den zukünftigen globalen Technologiesprung sein.

Große Pläne im Bereich der Robotik

Neben der Digitalisierung in wissenschaftlichen Bereichen wird prognostiziert, dass Robotik in Zukunft aktiv in den Weltraum und den Alltag Einzug halten wird. Laut Chollets Prognose werden in den nächsten zehn Jahren weltweit mindestens 1 Milliarde humanoide Roboter hergestellt und in Betrieb genommen.

Diese Roboter sollen die Menschheit bei verschiedenen schwierigen und gefährlichen Aufgaben unterstützen sowie die Produktionskapazitäten auf ein neues Niveau heben. Es besteht kein Zweifel, dass all diese Prozesse erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und den Arbeitsmarkt haben werden.