Qualcomm stellt 2 nm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Chips vor

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Qualcomm stellt 2 nm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Chips vor

Auf dem Snapdragon Summit 2026 auf Hawaii kündigte Qualcomm offiziell zwei neue Systems-on-Chip für die nächste Generation von Flaggschiff-Smartphones an: den Snapdragon 8 Elite Gen 6 und den Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Diese Vorstellung markiert den Beginn einer neuen technologischen Ära auf dem Mobilfunkmarkt und hebt Leistung sowie AI-Fähigkeiten auf ein neues Niveau. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com beschreibt Qualcomm seine neuen Produkte als die schnellsten Mobilprozessoren der Welt, wobei der Fokus auf lokaler AI, Gaming und Bildverarbeitung liegt. Beide Plattformen werden im fortschrittlichen 2 nm-Verfahren gefertigt und sind mit speziellen Qualcomm Oryon-Kernen, Adreno-Grafik und Hexagon NPU-Modulen ausgestattet.

Rekordverdächtige Leistung und neue Möglichkeiten

Eine der wichtigsten Errungenschaften der vorgestellten Plattformen ist die Prozessortaktfrequenz. Bemerkenswert ist, dass die CPU-Frequenz in der Top-Version der Serie erstmals in der Geschichte mobiler Geräte die 5 GHz-Marke überschritten hat. Offiziellen Daten von Qualcomm zufolge ist die Gesamtleistung der neuen Prozessoren um 13 %, die Energieeffizienz um 37 % und die Systemreaktionszeit um 15 % gestiegen.

Auch bei der Grafikleistung gab es signifikante Verbesserungen: Die neue Adreno GPU-Generation bietet eine bis zu 44 % höhere Leistung im Vergleich zum Vorgänger. Gleichzeitig ist die um 40 % verbesserte Energieeffizienz der Grafikeinheit eine wichtige Neuerung für mobile Gamer. Das Unternehmen präsentierte zudem die Adreno Neural Fusion-Technologie, die traditionelles Grafik-Rendering mit AI-Funktionen kombiniert.

AI und agentenbasierte Systeme

Dank dieser neuen Technologie beteiligt sich die AI direkt am Bildgenerierungsprozess und verbessert die Grafikqualität erheblich, ohne die Recheneinheiten zu überlasten. Aktualisierte Videocodecs und ein intelligentes Pixelverarbeitungssystem haben die Möglichkeiten zur Szenenanalyse sowie zur Foto- und Videobearbeitung weiter verfeinert.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Hexagon NPU, da die nächste Generation der Snapdragon-Plattform darauf ausgelegt ist, agentenbasierte AI-Systeme zu entwickeln, die direkt auf dem Smartphone laufen und kontextabhängig eigenständig eine Reihe von Aktionen ausführen können.

Umfassende Möglichkeiten für Hersteller

Die Veröffentlichung von zwei Plattformversionen gibt Geräteherstellern mehr Freiheit bei der Entwicklung von Flaggschiff-Gadgets auf verschiedenen Ebenen. Während der Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 die höchste Leistung bietet, ermöglicht der Snapdragon 8 Elite Gen 6 den Einsatz dieser neuen Technologien in einem breiteren Spektrum von Flaggschiff-Modellen.

Es wurde bekannt gegeben, dass führende Marken wie Xiaomi, Vivo, Redmi, Oppo, OnePlus, Motorola, iQOO, Honor und Red Magic planen, diese Qualcomm-Prozessoren in ihren kommenden Flaggschiff-Modellen einzusetzen. Informationen zu konkreten Geräten, Veröffentlichungsterminen und Preisen werden voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt von den Herstellern bekannt gegeben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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