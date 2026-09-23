Xiaomi stellt ersten Gasherd mit Künstlicher Intelligenz vor

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Xiaomi stellt ersten Gasherd mit Künstlicher Intelligenz vor

Die Marke Xiaomi hat ihr neuestes innovatives Produkt im Bereich der Haushaltsgeräte auf den Markt gebracht. Laut Ixbt.com ist der neue Xiaomi Mijia Smart Gas Stove 3 Max der erste Gasherd des Unternehmens, der mit KI-Technologie ausgestattet ist und Sicherheit sowie Kochprozesse auf ein neues Niveau hebt. Dies berichtet Ixbt.com .

Dieses Küchengerät besticht durch seine fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen. Insbesondere kann das Gerät die Temperatur des Kochgeschirrs kontinuierlich überwachen, die Anwesenheit von Personen in der Küche erkennen und bei gefährlichen Situationen die Gaszufuhr automatisch unterbrechen.

Intelligentes Sicherheitssystem und innovative Sensoren

Der rechte Brenner des Herdes ist mit einer speziellen Titansonde ausgestattet, die Temperaturen von bis zu 500 °C standhält. Diese Sonde steht in ständigem Kontakt mit dem Boden des Topfes oder der Pfanne und überträgt Daten an das zentrale System. Die KI erkennt, wenn Flüssigkeit verkocht ist oder das Kochgeschirr leer erhitzt wird, und schaltet das Gas sofort ab.

Zusätzlich arbeitet ein spezielles Radar, das einen Bereich von bis zu 0,9 Metern vor dem Gerät abdeckt. Wenn sich der Benutzer vom Herd entfernt, gibt das System nach 30 Minuten ein Warnsignal aus und schaltet die Brenner nach 60 Minuten vollständig ab.

Technische Daten und Steuerung

Beide Brenner des Geräts bieten eine Gesamtleistung von 5200 W. Sie erreichen eine gleichmäßige Flammenverteilung durch ein zweikanaliges Sauerstoffzufuhrsystem und 154 spezielle Öffnungen. Dadurch erreicht der thermische Wirkungsgrad (KPI) 75 Prozent, was 12 Prozent mehr ist als bei Modellen der vorherigen Generation.

Für den Benutzerkomfort unterstützt der Herd zwei unabhängige Timer von 1 bis 180 Minuten. Die Überwachung der Kochgeschirrtemperatur in Echtzeit, der Empfang aller Benachrichtigungen und die Steuerung des Geräts erfolgen über die Mi Home App.

Das Gehäuse des Geräts ist mit mikrokristallinem Glas bedeckt, das über eine hydrophobe und oleophobe Nanobeschichtung verfügt, die resistent gegen Flecken und Fingerabdrücke ist und die Reinigung erleichtert.

XiaomiSmart Gas StoveTechnologieKünstliche IntelligenzHaushaltsgeräte
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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