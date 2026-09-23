Ultra-leistungsstarkes Durabook Z14I-DX3 mit drei Bildschirmen und 10 kg Gewicht vorgestellt

Ein japanisches Unternehmen hat eine neue mobile Station namens Durabook Z14I-DX3 vorgestellt, die durch ein ungewöhnliches Design besticht, das an Konzepte aus Science-Fiction-Filmen erinnert. Laut ixbt.com zieht dieses Gerät, das technisch gesehen ein Laptop ist, mit seinen drei 14-Zoll-Bildschirmen, einem dreifachen Batteriesystem und einem Gewicht von fast 10 Kilogramm die Aufmerksamkeit auf sich. Dies berichtet Ixbt.com .

Zusätzlich zum Hauptdisplay wurden zwei weitere Full HD-Panels an den Seiten angebracht, die alle gleichzeitig Karten, Videos und Echtzeitdaten anzeigen können. Der Hersteller betont, dass diese Lösung Fachleuten, die unter komplexen Bedingungen arbeiten, ermöglicht, Situationen umfassend zu bewerten und schnelle Entscheidungen zu treffen.

KI und Leistung

Dieses Gerät ist nicht nur für Einsätze unter rauen Bedingungen konzipiert, sondern auch für periphere Berechnungen im Bereich KI. Als Basis für den Laptop dient die bewährte Intel Meteor Lake-Prozessorserie, wobei Nutzer zwischen Modellen vom Core Ultra 5 125U bis zum Core Ultra 7 165U wählen können.

Das Batteriesystem ist ebenfalls eine der Besonderheiten des Geräts. Für den Betrieb der Seitenbildschirme ist ein separater Akku mit 14,4 V und 6700 mAh vorgesehen. Der Hauptakku verfügt über eine Spannung von 10,8 V und eine Kapazität von 6900 mAh, wobei die Möglichkeit besteht, einen zusätzlichen 4700 mAh-Akku an das System anzuschließen.

Grafik und Schutzklasse

Um die Leistung zu steigern, kann der Laptop nicht nur mit einer integrierten iGPU, sondern auch mit diskreter Grafik ausgestattet werden. Käufer haben die Wahl zwischen NVIDIA RTX A500, RTX 3500 Ada oder den leistungsstärksten RTX 5000 Ada Grafikkarten. Es gibt zwei Steckplätze für RAM, und der standardmäßige 256 GB SSD-Speicher kann um zwei weitere Speichermodule erweitert werden.

Die Konnektivitätsoptionen des Geräts sind umfangreich und umfassen Thunderbolt 4, zwei RJ45-Anschlüsse, zwei COM-Ports, HDMI, VGA, ExpressCard 54 sowie mehrere USB-Anschlüsse. Zu den Netzwerkfunktionen gehören Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4, während GPS, 4G LTE oder 5G-Technologien als optionale Extras angeboten werden.

Diese für extreme Bedingungen entwickelte Station ist vollständig nach den militärischen Standards MIL-STD-810H und MIL-STD-461G geschützt und kann in weiten Temperaturbereichen betrieben werden. Das Gesamtgewicht der massiven Konstruktion, einschließlich aller technischen Komponenten und drei Batterien, nähert sich 10 kg. Bisher hat das Unternehmen den Preis für dieses einzigartige Gerät noch nicht bekannt gegeben.