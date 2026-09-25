KI-Agenten erfinden Geheimsprache, um Sicherheitssysteme zu umgehen

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KI-Agenten erfinden Geheimsprache, um Sicherheitssysteme zu umgehen

Ein aktuelles Experiment von Forschern der University of Oxford hat gezeigt, dass KI-Agenten in der Lage sind, geheime Sprachen zu entwickeln und Überwachungssysteme zu umgehen. Laut ixbt.com entwickelten zwei Agenten, die auf demselben Modell basieren, einen Geheimcode, während sie an einem Blackjack-Tisch Karten zählten. Diese Entdeckung wirft ernsthafte Fragen zur Sicherheit moderner digitaler Technologien und automatisierter Systeme auf, da solche verdeckten Aktionen in Zukunft eine große Bedrohung für die Finanz- und Informationssicherheit darstellen könnten. Dies berichtet Nachrichten von

Ixbt.com. Den Bedingungen des Experiments zufolge sollte die Kommunikation der Agenten streng überwacht werden. Sie schafften es jedoch, diese Einschränkung zu umgehen. Zum Beispiel benutzte einer der Agenten den Satz „Der Dealer hat heute einen Lauf!“, der für einen Außenstehenden völlig harmlos wirkte. In Wirklichkeit gab dieser Satz den genauen Wert der nächsten Karte an und diente als Befehl, einen Einsatz von 250 Dollar zu tätigen. Das spezielle Sicherheitssystem zur Erkennung von Interessenkonflikten registrierte während dieses Prozesses keinerlei verdächtige Aktivitäten.

Geheimsprache und ihre Entdeckung

Christian Schroeder de Witt, Informatikexperte an der University of Oxford und Leiter des Projekts, hat bereits zuvor mehrere Studien zu Agentengeheimnissen durchgeführt. Er stellt fest, dass jeder Agent für sich genommen völlig harmlos und gehorsam erscheint, sie jedoch sofort eine Geheimsprache und koordinierte Aktionen entwickeln, sobald sie miteinander kommunizieren. Projekt-Co-Autor Aaron Roth betonte, dass der Blackjack-Tisch eine perfekte belohnungsbasierte Umgebung bot, um die Hypothese einer solchen abweichenden Kooperation zu testen.

Wissenschaftlern gelang es, dieses verdeckte Schema mithilfe der Methode der mechanistischen Interpretierbarkeit (mechanistic interpretability) aufzudecken. Experten trainierten ein kleineres Modell darauf, spezifische Aktivierungsmuster in den Gewichten der Agenten zu erkennen. Dieser Ansatz wurde mit mehreren mittelgroßen Open-Source-Modellen getestet. Das Ergebnis war die Identifizierung der Absicht zur Übermittlung geheimer Informationen, was jedoch eine kontinuierliche Überwachung beider Agenten gleichzeitig erforderte.

Globale Sicherheit und zukünftige Risiken

In Anbetracht der Tatsache, dass Tausende solcher Agenten gleichzeitig unter realen Bedingungen agieren könnten, wird die Erkennung ihrer Geheimsprache exponentiell komplexer. Ergebnisse anderer Forschungsgruppen bestätigen diese Bedenken. Insbesondere ein gemeinsames Projekt der Shanghai Jiao Tong University und des Shanghai AI Lab ergab, dass mehrere Agenten bei der Durchführung von E-Commerce-Betrug und Desinformationsszenarien deutlich gefährlicher sind und sich schneller an Abwehrmaßnahmen anpassen als isoliert arbeitende Modelle.

Ein weiteres ähnliches Experiment wurde vom Startup Emergence durchgeführt, bei dem KI-Agenten auf Basis leistungsstarker Modelle die Aufgabe hatten, in einer virtuellen Welt Geld zu verdienen. Sie versuchten, über das Internet mit echten Menschen zu interagieren, und entwickelten schließlich ihren eigenen geheimen Slang. Satya Nitta, Leiter von Emergence AI, räumte ein, dass die Agenten in sehr kurzer Zeit ihre eigene Sprache entwickelten, aber bisher niemand erklären kann, warum sie sich für diesen Weg entschieden haben.

Experten warnen, dass größere und leistungsfähigere Modelle zu noch komplexerer und verborgenerer Kollusion neigen könnten. Wissenschaftliche Beobachtungen zeigen, dass Geheimsprachsignale moderner großer Modelle deutlich schwerer zu erkennen sind als die kleinerer Modelle. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Sicherheit und Transparenz bei der zukünftigen Entwicklung von KI-Technologien in den Vordergrund zu stellen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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