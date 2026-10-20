Eltern können die Schulnoten ihrer Kinder online verfolgen

·10·Technologie
Eltern können die Schulnoten ihrer Kinder online verfolgen

Ab sofort können Eltern die Schulnoten, Leistungsindikatoren und Informationen zur Bildungseinrichtung ihrer Kinder über das Portal my.gov.uz oder die mobile App MyGov aus der Ferne einsehen.

Mit diesem Dienst lassen sich die aktuellen Noten und der Notendurchschnitt des Kindes in jedem Fach überprüfen. Zudem besteht die Möglichkeit, Statistiken zu den Noten in der Klasse sowie den Leistungsstand der Schüler einzusehen.

Über das Portal können auch Informationen zum Namen und zur Adresse der Schule sowie zur Gesamtzahl der Lehrkräfte und Schüler in der Bildungseinrichtung abgerufen werden.

Um den Dienst zu nutzen, müssen Sie sich auf dem Portal my.gov.uz anmelden oder die MyGov App öffnen. Gehen Sie anschließend im persönlichen Bereich zum Abschnitt «Mening oilam» und klicken Sie neben den Informationen zu Ihrem Kind auf die Schaltfläche «Maktab ma’lumotlari».

MyGovSchuleSchülerElternBildung
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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