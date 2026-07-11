OpenAI in einer neuen Phase: ChatGPT wird zum sicheren Assistenten für die ganze Familie

OpenAI, das Unternehmen, das die Welt der KI revolutioniert hat, plant, seinen ChatGPT-Bot nicht mehr nur für einzelne Nutzer, sondern für ganze Familien anzupassen. Dieser Schritt zeigt, dass die Technologie tiefer in den Alltag eindringt und unterstreicht das Ziel des Unternehmens, seine Zielgruppe zu erweitern. ChatGPT strebt nun danach, nicht nur ein Arbeitswerkzeug, sondern ein hilfreicher Berater für alle Haushaltsmitglieder zu sein. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Wie TechCrunch berichtet, hat das in San Francisco ansässige Unternehmen OpenAI eine Stelle für einen Produktmanager ausgeschrieben, der spezielle Produkte für Familien, Eltern und Senioren entwickeln soll. Dieser Spezialist wird sich darauf konzentrieren, ein auf Vertrauen basierendes digitales Erlebnis zwischen Eltern und Kindern zu gestalten und eine sichere Umgebung für Nutzer jeden Alters zu schaffen.

Statistische Daten zeigen, dass sich die Nutzerstruktur von ChatGPT deutlich verändert. Laut Analysen von Sensor Tower ist der Anteil der Nutzer über 35 weltweit von 26 Prozent im letzten Jahr auf 31 Prozent gestiegen. Umgekehrt ist der Anteil der 18- bis 24-Jährigen von 34 Prozent auf 29 Prozent gesunken. In den USA hat jeder vierte Elternteil, der ein Smartphone nutzt, den ChatGPT-Dienst im Laufe des Quartals verwendet.

Fragen der Sicherheit und des Vertrauens

Experten sind der Meinung, dass diese Strategie von OpenAI an den Weg erinnert, den Tech-Giganten wie Google, Apple und Meta bereits gegangen sind. Bei KI ist die Verantwortung jedoch deutlich höher, da es sich nicht nur um einen Content-Anbieter, sondern um einen kommunikativen Assistenten handelt. Daher erfordern Produkte für Kinder und Jugendliche besondere Sicherheitsvorkehrungen.

Stephen Balkam, Leiter des Family Online Safety Institute, betonte, dass diese neue Position Teil eines Prozesses der "Sicherheit durch Neugestaltung" (safety by redesign) ist. Technologie, die ursprünglich für Erwachsene gedacht war, wird nun unter Berücksichtigung der Kinderpsychologie und ihrer Bedürfnisse überdacht. Dies dient dazu, potenzielle Risiken bei der Interaktion mit KI zu minimieren.

Aktuelle Studien haben gezeigt, dass Eltern das Ausmaß, in dem ihre Kinder KI nutzen, unterschätzen. Während beispielsweise 27 Prozent der Eltern in den USA glauben, dass ihre Kinder generative KI nutzen, ergaben Befragungen der Kinder selbst, dass dieser Wert bei 38 Prozent liegt. Diese Diskrepanz beweist, wie notwendig die Einführung von Funktionen zur Familienkontrolle ist.

Zukünftige Änderungen

Die neuen Familienfunktionen, die von OpenAI entwickelt werden, sollen voraussichtlich Folgendes umfassen:

Verstärkte Inhaltskontrolle und Filter;

Altersgerechter Kommunikationsstil;

Dashboard für die elterliche Kontrolle;

Erinnerungen an den Nutzer, dass er mit einer KI und nicht mit einem Menschen spricht.

Auch in Usbekistan wird die Nutzung von Tools wie ChatGPT für Bildung und tägliche Aufgaben immer beliebter. Der Fokus des Unternehmens auf den Familienbereich könnte auch für usbekische Eltern neue Möglichkeiten eröffnen, die digitale Kompetenz ihrer Kinder sicher zu fördern. Es scheint unvermeidlich, dass KI in Zukunft ein fester Bestandteil jedes Haushalts wird.