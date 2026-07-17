Heutzutage wächst die Sorge unter Eltern über den unbeschränkten Zugang ihrer Kinder zur Welt der Smartphones und des Internets. Vor dem Hintergrund negativer Einflüsse in sozialen Medien, Cybermobbing und unangemessener Inhalte konzentrieren sich einige Technologieunternehmen auf die Entwicklung sicherer Geräte, die speziell für Kinder konzipiert sind. Obwohl diese Smartphones äußerlich modernen Geräten ähneln, wurde ihre Software speziell modifiziert, um Kinder vor ablenkenden und gefährlichen Faktoren zu schützen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Diese Art von Geräten verfügt in der Regel über einen Touchscreen, eine Kamera und Kommunikationsfunktionen, bietet jedoch keinen Zugriff auf offene Webbrowser, Social-Media-Apps oder unkontrollierte App-Stores. Über eine spezielle mobile App können Eltern die Kontaktliste ihres Kindes genehmigen, dessen Standort in Echtzeit verfolgen und die Bildschirmzeit begrenzen. Dieser Ansatz dient dazu, Kindern den Umgang mit Technologie beizubringen und sie gleichzeitig vor den Schattenseiten des Internets zu bewahren.

Bark Phone und Sicherheitsüberwachung

Derzeit ist das Bark Phone eine der beliebtesten Lösungen auf dem Markt. Das Gerät basiert auf der Hardware des Samsung Galaxy und ist mit der speziellen Überwachungssoftware von Bark ausgestattet. Die Einzigartigkeit des Geräts besteht darin, dass es nicht nur Anrufe einschränkt, sondern auch Textnachrichten, E-Mails und Fotos kontinuierlich auf Cybermobbing, suizidale Tendenzen oder unangemessene Inhalte analysiert. Wenn eine verdächtige Situation erkannt wird, sendet das System sofort eine Warnung an die Eltern.

Ein weiterer Vorteil des Bark Phone-Modells ist, dass Eltern mit zunehmendem Alter des Kindes den Webbrowser und andere Funktionen schrittweise freischalten können. Der Standardpreis für dieses Gerät liegt derzeit bei etwa 240 Dollar, zuzüglich einer monatlichen Servicegebühr. Solche Geräte sind eine perfekte hardwarebasierte Ausprägung der „Parental Control“-Systeme, die auch auf dem Markt in Usbekistan immer beliebter werden.

Minimalismus und Heimgeräte

Einige Unternehmen verzichten auf komplexe Smartphones und bieten einfachere Geräte an, die nur Anrufe tätigen und SMS versenden können. Dies schützt das Kind vollständig vor einer Internetabhängigkeit. Zudem kommen stationäre Haustelefone auf den Markt, die nur für Kinder gedacht sind, wie etwa Tin Can oder das kürzlich vorgestellte Pinwheel Home. Diese Geräte ermöglichen es dem Kind, nur mit engen Verwandten in Kontakt zu treten.

Laut Bark deutet die Expansion des Marktes für Kindergeräte darauf hin, dass sich die Einstellung der Eltern zur digitalen Hygiene ändert. Eltern bevorzugen es heute, Werkzeuge zu wählen, die die psychische Gesundheit und Sicherheit ihrer Kinder gewährleisten, anstatt ihnen nur teure Gadgets zu kaufen. Es wird erwartet, dass solche spezialisierten Smartphones in Zukunft nicht nur im Westen, sondern auch in der Region Zentralasien zum Standard werden.