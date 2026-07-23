SpaceX-Rakete stürzt auf den Mond: Erdlinge können seltene Kollision beobachten

Die Oberstufe einer Falcon 9-Rakete des von Elon Musk gegründeten Unternehmens SpaceX wird am 5. August dieses Jahres mit der Mondoberfläche kollidieren. Dieses Ereignis ist nicht nur für Astronomen, sondern auch für Weltraumbegeisterte von großer Bedeutung, da die durch den Aufprall entstehenden Prozesse mit leistungsstarken Teleskopen von der Erde aus beobachtet werden können. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Laut dem Bericht von Ixbt.com wird die Kollision voraussichtlich gegen 11:35 Uhr Taschkenter Zeit stattfinden. Es wird vermutet, dass das Raketenteil in der Nähe des Einstein-Kraters auf der sichtbaren Seite des Mondes einschlagen wird. Dies bietet Beobachtern in Nord- und Südamerika günstige Bedingungen, um diesen einzigartigen Moment festzuhalten.

Dieses Objekt mit der Bezeichnung 2025-010D ist ein Teil der Falcon 9-Rakete, die am 15. Januar 2025 ins All gestartet wurde. Damals beförderte die Rakete die Landeeinheiten Blue Ghost und Hakuto-R zum Mond. Nachdem die Oberstufe ihre Mission erfüllt hatte, verblieb sie im Weltraum, näherte sich mit der Zeit der Mondumlaufbahn und wird nun definitiv auf die Oberfläche stürzen.

Details und wissenschaftliche Bedeutung der Kollision

Diese Metallkonstruktion, die etwa die Größe eines fünfstöckigen Gebäudes hat, wird mit einer Geschwindigkeit von etwa 2,43 km/s auf die Mondoberfläche aufprallen. Wissenschaftler berechneten, dass der Einschlag in einem Winkel von 34 Grad erfolgen wird. Es wird erwartet, dass durch die Kollision ein neuer Krater mit einem Durchmesser von fast 17 Metern auf dem Mond entsteht.

Dieses Ereignis ist nicht nur ein zufälliger Absturz, sondern eine Quelle wertvoller wissenschaftlicher Daten. Die riesige Staubwolke, die beim Aufprall aufgewirbelt wird, hilft Experten dabei, die Wechselwirkung künstlicher Objekte mit dem Mondboden (Regolith) zu untersuchen. Dies wird bei der Entwicklung von Sicherheitsmaßnahmen für zukünftige Mondmissionen und den Bau von Mondbasen hilfreich sein.

Gleichzeitig hat dieser Vorfall das Thema Weltraummüll erneut auf die internationale Tagesordnung gesetzt. Durch die verstärkten Aktivitäten privater Unternehmen wie SpaceX nimmt die Zahl unkontrollierter Objekte in der Erdumlaufbahn und im umliegenden Weltraum zu. Experten befürchten, dass eine Zunahme solcher Kollisionen in Zukunft eine Gefahr für bemannte Raumschiffe darstellen könnte.