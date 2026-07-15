Spotify öffnet Kindersicherungsfunktionen für kostenlose Nutzer

Spotify, die weltweit größte Musik-Streaming-Plattform, hat die Erweiterung von Funktionen angekündigt, mit denen Eltern die Konten ihrer Kinder verwalten können. Ab sofort steht diese Möglichkeit nicht mehr nur zahlenden Abonnenten, sondern auch Nutzern der kostenlosen Version des Dienstes zur Verfügung. Dieser Schritt erfolgt in einer Zeit, in der digitale Sicherheit und Inhaltsfilterung für Kinder weltweit immer wichtiger werden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut ixbt.com wurde dieses Projekt Anfang 2024 zunächst als Testlauf für Premium-Abonnenten gestartet. Nun können auch kostenlose Nutzer in Ländern wie den USA, Großbritannien, Australien, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden ein "Managed Account" für ihre Kinder erstellen. Spotify plant, diese Funktion in naher Zukunft auch in anderen Regionen, einschließlich des zentralasiatischen Marktes, einzuführen.

Erweiterte Kontrollmöglichkeiten für Eltern

Der größte Vorteil des neuen Systems besteht darin, dass die musikalischen Vorlieben der Kinder die persönlichen Algorithmen der Eltern nicht beeinflussen. Das bedeutet, dass die Lieblingslieder aus Zeichentrickfilmen Ihres Kindes nicht in Ihrem jährlichen Spotify Wrapped-Bericht oder in Ihren persönlichen Empfehlungen auftauchen. Gleichzeitig können Kinder ihre eigenen Playlists erstellen, ihre Lieblingstitel speichern und altersgerechte Empfehlungen erhalten.

Aus Sicherheitsgründen hat Spotify eine Reihe von Einschränkungen eingeführt. Standardmäßig gelten für Kinderkonten folgende Beschränkungen:

Alle Lieder mit "Explicit"-Inhalten werden automatisch blockiert;

Die Möglichkeit, Videoinhalte anzusehen, ist deaktiviert;

Interaktive Funktionen wie Messaging sind eingeschränkt.

Eltern können die Konten ihrer Kinder vollständig kontrollieren und bestimmte Künstler oder Lieder sperren. Dies gilt als komfortablere Lösung als die Spotify Kids-App, da sie innerhalb der Hauptanwendung funktioniert und dem Nutzer mehr Flexibilität bietet.

Einrichtung und technologische Trends

Um ein Managed Account einzurichten, müssen Inhaber eines Familienplans lediglich in den Einstellungen der App auf "Add a Member" klicken und die Option zum Hinzufügen eines Zuhörers unter 13 Jahren auswählen. Danach werden der Name des Kindes und die Inhaltspräferenzen festgelegt. Eltern haben das Recht, diese Einstellungen jederzeit zu ändern.

Diese Änderungen durch Spotify zeigen, dass große Technologieunternehmen unter dem Druck staatlicher Regulierungsbehörden verstärkt auf die Sicherheit von Kindern achten. Giganten wie Apple, Google und Microsoft verbessern ebenfalls regelmäßig die Kindersicherungsfunktionen in ihren Ökosystemen. Indem Spotify diese Möglichkeit auch für kostenlose Nutzer öffnet, möchte die Plattform eine familienfreundlichere und sicherere Umgebung schaffen.