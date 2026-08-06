Neue Finanzfunktionen für Eltern in Google Wallet eingeführt

·49·Technologie
Neue Finanzfunktionen für Eltern in Google Wallet eingeführt

Google hat eine neue Funktion eingeführt, mit der Eltern ein sicheres Guthaben für Kinder unter 18 Jahren einrichten können. Laut ixbt.com kann das Update jungen Menschen helfen, gesunde finanzielle Gewohnheiten zu entwickeln, und Eltern eine praktische Möglichkeit bieten, die Ausgaben ihrer Kinder zu überwachen. Techcrunch.com berichtet darüber.

Diese neue Funktion ermöglicht Eltern die vollständige Kontrolle über die Ausgaben ihrer Kinder. Erwachsene können tägliche Ausgabenlimits festlegen, den Transaktionsverlauf überwachen und bei jedem Kauf Benachrichtigungen erhalten.

Sicherheit und vorübergehende Einschränkungen

Wenn das Gerät eines Kindes verloren geht oder seine Sicherheit gefährdet ist, können Eltern das Konto sofort sperren oder entsperren. Außerdem können sie die spezielle Funktion „spending timeout“ (Ausgabenpause) aktivieren, um Ausgaben jederzeit vorübergehend zu pausieren.

Damit stellt Google Wallet eine Reihe mit konkurrierenden Finanztools, insbesondere dem System Apple Cash Family. Auch der Dienst von Apple ermöglicht es Eltern, ihren Kindern Geld zu senden, Ausgaben zu verfolgen und finanzielle Kontrollen zu verwalten.

Gleichzeitig verschärft der Technologiekonzern mit diesem Schritt den Wettbewerb mit Start-ups wie FamZoo und Greenlight. Diese Start-ups sind darauf spezialisiert, Kindern mithilfe von Prepaid-Debitkartensystemen Finanzkompetenz zu vermitteln.

Digitale Zahlungen ohne Bankkonto

Kinder können mit Android-Smartphones oder Wear OS-Smartwatches an allen Verkaufsstellen kontaktlos bezahlen, die Google Pay akzeptieren. Das Unternehmen sieht die neue Funktion als Möglichkeit für junge Menschen, ihre eigenen Finanzen zu verwalten, ohne ein separates Bankkonto zu eröffnen.

Derzeit wird das Update schrittweise ausschließlich in den Vereinigten Staaten eingeführt. Wann und in welchem Zeitraum Google die Funktion in anderen Regionen starten wird, ist bislang unklar.

Diese Neuerung ist eine logische Fortsetzung einer im vergangenen Jahr angekündigten Regelung. Den veröffentlichten Informationen zufolge konnten Kinder mit Zustimmung ihrer Eltern nicht nur digitale Zahlungen tätigen, sondern über Google Wallet auch unterstützte Pässe wie Tickets, Bibliothekskarten und Geschenkkarten verwenden.

Google WalletTechnologieMobile ZahlungenFinanzkompetenzAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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