Meta führt Kindersicherungsfunktionen auf Threads ein

Meta hat damit begonnen, Kindersicherungsfunktionen in seinem schnell wachsenden sozialen Netzwerk Threads einzuführen. Diese Neuerung ist ein wichtiger Schritt, um die digitale Sicherheit von Teenagern zu gewährleisten und einer übermäßigen Bildschirmzeit vorzubeugen. Eltern können nun die Nutzungsdauer ihrer Kinder auf der Plattform überwachen und entsprechende Beschränkungen festlegen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die neuen Funktionen werden über das Family Center verwaltet, das als zentrale Kontrollstelle für alle Meta-Anwendungen dient. Laut TechCrunch können Eltern die täglichen und wöchentlichen Aktivitäten ihrer Teenager auf Threads analysieren und strikte Zeitlimits für die App-Nutzung festlegen. Wenn ein Teenager Threads sowohl auf einem Smartphone als auch auf einem Laptop nutzt, gilt das festgelegte Zeitlimit geräteübergreifend.

Digitale Hygiene und Sicherheitsmaßnahmen

Das neue Toolset enthält auch einen „Schlafmodus“. Damit können Eltern den Zugriff auf die App während der Nachtstunden vollständig blockieren. Es ist erwähnenswert, dass für Nutzer im Alter von 10 bis 17 Jahren auf Threads standardmäßig Benachrichtigungen stummgeschaltet und automatische Antworten zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr aktiviert sind.

Darüber hinaus können Eltern die Datenschutzeinstellungen ihrer Teenager kontrollieren. Insbesondere wurde die Möglichkeit geschaffen, einzuschränken, wer die Kinder in Beiträgen markieren (taggen) darf. Laut Vertretern von Meta können Teenager unter 16 Jahren die standardmäßig aktivierten Sicherheitseinstellungen nicht ohne Zustimmung der Eltern lockern.

Diese Maßnahmen kommen nicht von ungefähr. In letzter Zeit stehen Meta und andere Tech-Giganten unter starkem Druck von Gesetzgebern und Regulierungsbehörden. Angesichts zahlreicher Klagen bezüglich der Sicherheit von Kindern und der negativen Auswirkungen sozialer Medien auf die junge Generation war die Einführung von Kontrollmechanismen auf einer Plattform mit 500 Millionen Nutzern wie Threads zur Notwendigkeit geworden.

Pläne für die weltweite Einführung

Derzeit sind die neuen Kontrollwerkzeuge für Nutzer in den USA verfügbar und werden ab nächster Woche vollständig einsatzbereit sein. Unternehmensvertreter gaben bekannt, dass die Kindersicherungsfunktionen für Threads bis Ende dieses Jahres weltweit, einschließlich für Nutzer in Usbekistan, eingeführt werden sollen.

Zur Erinnerung: Threads wurde im Juli 2023 gestartet und entwickelte sich in kurzer Zeit zu einem Hauptkonkurrenten von Twitter (jetzt X). Auch bei Nutzern in Usbekistan gewinnt das Netzwerk aufgrund seiner Einfachheit und der Integration mit Instagram an Beliebtheit, weshalb diese Sicherheitsupdates auch für lokale Nutzer von großer Bedeutung sind.