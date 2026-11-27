Mutter einer kasachischen Großmeisterin richtet emotionale Botschaft an Javokhir Sindarov
Die Anführerin der kasachischen Frauen-Nationalmannschaft, die internationale Großmeisterin Bibisara Assaubajewaderen Mutter Liana Tanscharikowa hat dem usbekischen Großmeister Javokhir Sindarovder in Genf, Schweiz, um den Weltmeistertitel im klassischen Schach kämpft, herzliche Worte der Unterstützung zukommen lassen. Dies berichtet das Portal Sports.kz .
Videobotschaft: „Denk nicht an den Spielstand, zeig dein Spiel“
Liana Tanscharikowa veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account eine Videobotschaft, in der sie dem 20-jährigen usbekischen Großmeister viel Erfolg für das historische Duell um die Schachkrone wünschte:
„Einer der stärksten Schachspieler unseres Planeten hat das Match um den Weltmeistertitel begonnen. Javokhir, das ist dein Tag. Du spielst mit 20 Jahren um die Krone.
Du hast bereits ein Ergebnis erreicht, von dem viele ein Leben lang träumen. Denk nicht an den Spielstand, zeig dein Spiel. Wir alle fiebern mit dir mit.“
— Liana Tanscharikowa
Ein eigener Beitrag über das Rekordduell in der Schachgeschichte
Zudem verfasste Tanscharikowa einen separaten Beitrag über Javokhir Sindarov, in dem sie betonte, wie einzigartig dieser Titelkampf zwischen zwei 20-jährigen Kontrahenten für die Geschichte des Weltschachs sei:
„Er ist zwanzig. Und er kann Weltmeister werden. Dies ist das Duell um die Krone zwischen den jüngsten Rivalen in der Schachgeschichte. Seit 140 Jahren gab es keine so jungen Finalisten mehr. Ich erinnere mich an seine ersten Schritte. Und jetzt beobachtet die ganze Welt sein Spiel.
Jede Partie bedeutet stundenlanges Schweigen und enorme psychische Anspannung. Er braucht unsere Unterstützung jetzt sehr. Javokhir, wir glauben an dich.“
— Liana Tanscharikowa
Details zum Kampf um die Weltkrone in Genf
Statistiken
Details
Teilnehmer
Javokhir Sindarov (20 Jahre) — Gukesh Dommaraju (20 Jahre, amtierender Weltmeister)
Aktueller Gesamtstand
1,5 : 1,5 (nach drei klassischen Partien)
Match-Format
14 klassische Partien
Gesamtpreisgeld
2,5 Millionen Dollar
Glauben Sie, dass die Unterstützung der gesamten Schach-Community Zentralasiens Javokhir Sindarov die Kraft geben kann, den Weltmeistertitel bereits mit 20 Jahren nach Usbekistan zu holen?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Beitrag mit Ihren Liebsten, die diesen historischen Moment des usbekischen Schachs verfolgen!
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