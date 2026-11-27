Die Anführerin der kasachischen Frauen-Nationalmannschaft, die internationale Großmeisterin Bibisara Assaubajewaderen Mutter Liana Tanscharikowa hat dem usbekischen Großmeister Javokhir Sindarovder in Genf, Schweiz, um den Weltmeistertitel im klassischen Schach kämpft, herzliche Worte der Unterstützung zukommen lassen. Dies berichtet das Portal Sports.kz .

Videobotschaft: „Denk nicht an den Spielstand, zeig dein Spiel“

Liana Tanscharikowa veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account eine Videobotschaft, in der sie dem 20-jährigen usbekischen Großmeister viel Erfolg für das historische Duell um die Schachkrone wünschte:

„Einer der stärksten Schachspieler unseres Planeten hat das Match um den Weltmeistertitel begonnen. Javokhir, das ist dein Tag. Du spielst mit 20 Jahren um die Krone. Du hast bereits ein Ergebnis erreicht, von dem viele ein Leben lang träumen. Denk nicht an den Spielstand, zeig dein Spiel. Wir alle fiebern mit dir mit.“ — Liana Tanscharikowa

Ein eigener Beitrag über das Rekordduell in der Schachgeschichte