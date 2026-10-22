Probleme bei Telegram-Sprachanrufen in Usbekistan

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Probleme bei Telegram-Sprachanrufen in Usbekistan

In Usbekistan Nutzer berichten in sozialen Netzwerken über Schwierigkeiten bei der Durchführung von Sprachanrufen über den Messenger Telegram. Sie geben an, dass Anrufe nicht verbunden werden oder die Verbindung während des Gesprächs häufig abbricht. Einige Nutzer berichten, dass die Anrufe nach dem Einschalten eines VPN-Dienstes wieder funktionieren.

Diese Situation hat zu verschiedenen Spekulationen unter Internetnutzern geführt. Insbesondere wird in sozialen Netzwerken vermutet, dass die auftretenden Probleme darauf abzielen könnten, die Nutzung kostenpflichtiger Telefonanrufe der Mobilfunkanbieter zu fördern.

Bisher gibt es jedoch keine offiziellen Beweise dafür, dass Anrufe über Telegram absichtlich eingeschränkt werden oder dass dieser Umstand mit den Interessen der Mobilfunkanbieter zusammenhängt. Die genaue Ursache des Problems wurde in öffentlichen Quellen ebenfalls nicht vollständig erläutert.

Gleichzeitig gibt es Beschwerden über die Erhöhung der Mobilfunktarife im Land. Vor diesem Hintergrund prüft das Wettbewerbskomitee, ob die Preiserhöhungen gerechtfertigt sind.

Bisher wurde kein direkter Zusammenhang zwischen den Unterbrechungen bei Telegram-Anrufen und den steigenden Mobilfunkpreisen bestätigt. Offizielle Stellungnahmen der zuständigen Organisationen sind wichtig, um die Ursachen des Problems zu klären.

TelegramWettbewerbskomiteeMobilfunkInternetUsbekistan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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