Anthropic aktualisiert Claude Sprachmodus: Jetzt noch intelligenter

Anthropic, einer der führenden Akteure auf dem Markt für künstliche Intelligenz, hat das Sprachinteraktionssystem seines Claude-Chatbots grundlegend aktualisiert. Dieses Update ist eine würdige Antwort auf die von OpenAI für ChatGPT eingeführten Sprachfunktionen und ermöglicht es Benutzern, komplexere Aufgaben per Sprache zu erledigen. Claude liefert nun nicht nur schnellere Antworten, sondern ist auch in der Lage, tiefgreifende analytische Gespräche zu führen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Während der Sprachmodus von Claude zuvor nur auf dem einfachsten Haiku-Modell basierte, haben Benutzer nun die Möglichkeit, zwischen den Modellen Opus, Sonnet und Haiku zu wählen. Das Unternehmen gibt an, dass das System automatisch die schnellste Version des Modells auswählt, die der Benutzer zuletzt im Text-Chat verwendet hat. Dies verbessert die Qualität der Sprachinteraktion erheblich.

Integration mit externen Anwendungen

Einer der wichtigsten Vorteile der neuen Version ist die Fähigkeit, mit anderen Plattformen zusammenzuarbeiten. Claude ist jetzt in beliebte Dienste wie Gmail, Google Calendar, Slack, Canva und Notion integriert. Dies ermöglicht es Benutzern, per Sprachbefehl Besprechungszeiten zu ändern, E-Mail-Entwürfe zu verfassen oder neue Dokumente in Notion zu erstellen.

Es ist erwähnenswert, dass diese Funktionalität Claude von seinem Hauptkonkurrenten OpenAI unterscheidet. Obwohl ChatGPT seinen Sprachinteraktionsstil verbessert hat, fehlt ihm immer noch die Fähigkeit, Aufgaben mithilfe verschiedener externer Tools auszuführen. Anthropic konzentriert sich gezielt auf Effizienz und praktische Ergebnisse.

Der neue Sprachmodus kann Benutzern in folgenden Bereichen helfen:

Analyse langwieriger und komplexer Gespräche;

Bereitstellung von Empfehlungen und Feedback zum Kommunikationsstil;

Üben von Pitch-Präsentationen für Kunden;

Marktforschung und Brainstorming für neue Produktideen.

Zusätzlich verfügt der Sprachmodus von Claude nun über ein mehrsprachiges Unterstützungssystem. Derzeit können Benutzer auf Englisch, Französisch, Deutsch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch kommunizieren. Benutzer müssen die Sprache jedoch manuell einstellen, bevor sie ein Gespräch beginnen.

Die neuen Funktionen sind derzeit für alle Benutzer in der Beta-Version verfügbar. Es ist zu beachten, dass kostenlose Benutzer auf das Haiku-Modell beschränkt sind und nur eine externe Anwendung verbinden können. Abonnenten der kostenpflichtigen Version können alle Funktionen in vollem Umfang nutzen.