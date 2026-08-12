Markt für KI-gestützte Sprach-Wearables wächst

·35·Technologie
Markt für KI-gestützte Sprach-Wearables wächst

In den vergangenen Jahren haben sich KI-gestützte Aufnahmegeräte rasant weiterentwickelt. Sie umfassen kreditkartengroße Geräte, Anhänger und sogar Ohrhörer, mit denen Nutzer Meetings aufzeichnen und kurze Zusammenfassungen erstellen können. Wie im Equity-Podcast von TechCrunch besprochen, konzentriert sich eine neue Welle von Wearables, darunter Smart Rings, nun darauf, Menschen das Aufzeichnen ihrer Gedanken und Ideen per Stimme zu ermöglichen. TechCrunch.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com und TechCrunch gehört das Startup Sandbar zu den Unternehmen, die diese Idee mit Stream vorantreiben, einem diskreten Sprachring. Das Unternehmen hat bisher insgesamt 36 Millionen US-Dollar eingeworben, darunter 23 Millionen US-Dollar in einer von Adjacent und Kindred Ventures angeführten Series-A-Finanzierungsrunde.

Eine neue Generation von Sprachgeräten

Im Podcast erklärte Mina Fahmi, Gründerin und CEO von Sandbar, warum frühere Sprachgeräte Schwierigkeiten hatten, sich auf dem Markt zu etablieren. Ihrer Ansicht nach gehört die Zukunft den Sprachtechnologien. Damit Wearables erfolgreich werden, müsse der Mensch im Mittelpunkt bleiben und die vollständige Kontrolle behalten.

Während verschiedene Formen von KI-Assistenten auf den Markt kommen, ermöglicht der Stream-Ring den Nutzern, ihre Gedanken ohne zusätzliche Handlungen ausschließlich per Stimme festzuhalten. Dies dürfte den täglichen Arbeitsablauf deutlich erleichtern.

Interesse der Investoren und Perspektiven

Der Erfolg des Startups zeigt, dass Risikokapitalgeber großes Potenzial in der Verbindung von KI und Wearables sehen. Die steigende Finanzierung eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, das Produkt zu verbessern und auf einen breiteren Markt zu bringen.

Experten zufolge könnten KI-Geräte mit Sprachsteuerung künftig zu einem festen Bestandteil unseres Alltags werden. Entwicklungen wie der Stream-Ring sind dabei ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

Künstliche IntelligenzWearablesStream-RingTechnologieStartup
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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