OpenAI führt neuen Sprachmodus für die ChatGPT Desktop-App ein

OpenAI, ein führendes Unternehmen in der Welt der KI, hat ein wichtiges Update für seine ChatGPT Desktop-App vorgestellt. Nutzer können nun über den Computer nicht nur textbasiert kommunizieren, sondern auch komplexe Aufgaben per Sprachbefehl ausführen und KI-Agenten steuern. Dieser Schritt bedeutet eine tiefere Integration von künstlicher Intelligenz in den täglichen Arbeitsablauf. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet. .

Die neue Funktion basiert auf der GPT-Live Modellfamilie, die Anfang dieses Monats vorgestellt wurde. Vertreter von OpenAI betonen, dass dieser Sprachmodus vollständig mit den Plattformen ChatGPT Work und Codex kompatibel ist. Das System beschränkt sich nicht nur auf Unterhaltungen, sondern ist in der Lage, Informationen auf Websites zu suchen und verschiedene Anwendungen eigenständig zu starten.

Für macOS-Nutzer wurde ein besonderer Komfort geschaffen: Über die Appshots-Funktion kann ChatGPT Informationen auf dem Bildschirm sehen, einschließlich der Alternativtexte (alt-text) von Bildern. Dies ermöglicht es dem Nutzer, zu erklären, was auf dem Bildschirm passiert, oder Aufgaben basierend auf geöffneten Dokumenten auszuführen.

Steuerung komplexer Aufgaben per Sprache

Im Gegensatz zu früheren Sprachversionen für Smartphones bietet die Desktop-App deutlich umfangreichere Möglichkeiten. Während die mobile Version hauptsächlich auf Kommunikation ausgerichtet ist, versteht und führt die Computer-App mehrstufige Befehle aus. Beispielsweise kann ein Nutzer eine komplexe Aufgabe diktieren, die mehrere Schritte erfordert, und ChatGPT stellt bei Bedarf klärende Fragen.

In einem vom Unternehmen gezeigten Demo-Video bat ein Entwickler ChatGPT, einen neuen Thread zu erstellen, einen "pull request" zu senden und die Ursache eines Softwarefehlers zu identifizieren. Dass all diese Aktionen mit einem einzigen Sprachbefehl erfolgreich ausgeführt wurden, zeigt, dass die Produktivität der Nutzer erheblich gesteigert werden kann.

Laut ixbt.com wurde dieses Update ab heute weltweit ausgerollt. Zudem können Nutzer über die iOS-App per Fernzugriff die Sprachfunktionen im Codex-System nutzen. Dies erweitert die Möglichkeiten für Entwickler, unterwegs Code zu schreiben oder zu analysieren.

Der Wettbewerb auf dem KI-Markt verschärft sich derzeit. Auch Anthropic hat den Sprachmodus für seinen Claude-Bot aktualisiert. Claude kann nun unter Verwendung der Opus-, Sonnet- und Haiku-Modelle integriert mit beliebten Diensten wie Gmail, Calendar, Slack, Notion und Canva arbeiten. Dieses Rennen zwischen OpenAI und Anthropic führt dazu, dass immer intelligentere und bequemere digitale Assistenten für Nutzer entstehen.