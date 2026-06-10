1 TB Internet oder ein „Sozialpaket“: Pochta Rossii wird Mobilfunkanbieter

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1 TB Internet oder ein „Sozialpaket“: Pochta Rossii wird Mobilfunkanbieter

Pochta Rossii hat den Start eines Pilotprojekts für Mobilfunkdienste angekündigt. Der neue virtuelle Betreiber unter der Marke Pochta Rossii Mobayl hat seinen Betrieb in drei Regionen aufgenommen: in den Gebieten Twer und Kaliningrad sowie in der Republik Sacha (Jakutien). Dies berichtet Ixbt.com .

In 1.330 Postfilialen in diesen Regionen ist der Anschluss an die Dienste des neuen Betreibers möglich. Den Kunden werden derzeit zwei Tarife angeboten. Der erste Tarif richtet sich an aktive Internetnutzer und umfasst 1 TB Datenvolumen sowie 500 Gesprächsminuten. Die monatliche Gebühr für dieses Paket beträgt 300 Rubel.

Der zweite Tarif, das sogenannte „Sozialpaket“, wurde speziell für Rentner entwickelt und erfordert einen entsprechenden Nachweis. Dieses Paket bietet 200 Minuten, 200 SMS, 3 GB Internet sowie einen „Virtuellen Assistenten“ zum Schutz vor Spam und Betrug. Der Preis variiert je nach Region zwischen 100 und 150 Rubel pro Monat.

Das Projekt wurde auf Basis des „Smart MVNO“-Modells umgesetzt. Dabei erbringt Pochta Rossii die Dienstleistungen unter eigener Marke, nutzt jedoch die Ressourcen von Beeline für die technische Infrastruktur und die Netzwerkplattform.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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