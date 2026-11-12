Woher kommen die Gigabyte im Internet? Welches gigantische Netzwerk verbirgt sich hinter dem Datenverkehr
Sie kaufen 10, 20 oder 50 Gigabyte Internet für Ihr Telefon. Aber wo werden diese Daten eigentlich gespeichert? Wie überqueren sie Ozeane, Länder und tausende Kilometer, um innerhalb weniger Sekunden auf Ihrem Smartphone anzukommen? Das Faszinierendste daran: Obwohl es so aussieht, als würde das Internet durch die Luft verbreitet, bewegt sich der Großteil davon über riesige Kabel, die weltweit verlegt wurden.
Jeden Tag schauen Millionen Menschen Videos auf YouTube, tauschen Nachrichten auf Telegram aus oder betrachten Bilder und Clips auf Instagram. Dafür werden Gigabyte von Mobilfunkanbietern oder Internetprovidern gekauft. Doch die meisten machen sich keine tiefgreifenden Gedanken darüber, was sie beim Internet-Traffic eigentlich kaufen, woher diese Daten kommen und wie sie das Telefon erreichen.
Tatsächlich sind die Gigabyte, für die Sie bezahlen, kein materielles Produkt. Es ist eine Maßeinheit für das Volumen digitaler Daten, die über das Netzwerk übertragen werden. Um diese bereitzustellen, sind Rechenzentren, tausende Kilometer Glasfaserkabel, Telekommunikationsausrüstung, Mobilfunkmasten und eine enorme Menge an elektrischer Energie erforderlich.
Lassen Sie uns anhand einfacher Beispiele verstehen, woher der Internet-Traffic kommt und wie er unser Smartphone erreicht.
1. Der Ausgangspunkt des Internets: Riesige Server und Rechenzentren
Die Videos, die wir im Internet sehen, die Artikel, die wir lesen, unsere Bilder und andere digitale Daten werden auf speziellen Computern gespeichert — den Servern. Solche Server arbeiten in riesigen Gebäuden, in denen tausende Geräte untergebracht sind, den sogenannten Rechenzentren.
Wenn Sie beispielsweise ein Video auf YouTube öffnen, sendet Ihr Smartphone eine Anfrage an den Server, auf dem dieses Video gespeichert ist. Der Server überträgt dann die benötigten Daten über das Netzwerk an Ihr Gerät.
Dieser Prozess erfolgt jedoch nicht immer von dem einzigen Server, auf dem sich das Original des Videos befindet. Große Plattformen nutzen spezielle Server in verschiedenen Ländern und Content Delivery Networks (CDN), um Daten schneller an die Nutzer zu liefern. Deshalb kann es sein, dass das Video, das Sie gerade sehen, eine Kopie auf einem Server in Ihrer Nähe ist, auch wenn das Original auf einem anderen Kontinent gespeichert ist.
Das bedeutet: Internet-Traffic ist das Volumen der digitalen Daten, die vom Server an Ihr Gerät übertragen werden.
2. Wie gelangen Daten durch die Ozeane?
Wenn es um das Internet geht, denken viele, dass Daten nur durch die Luft übertragen werden. Tatsächlich sind die wichtigsten internationalen Kommunikationswege des weltweiten Internets jedoch über Glasfaserkabel organisiert.
Diese Kabel sind am Boden von Ozeanen und Meeren sowie entlang spezieller Routen an Land verlegt. Sie verbinden Kontinente, Länder und große Telekommunikationsnetze miteinander.
In Glasfaserkabeln werden Daten nicht als elektrisches Signal, sondern in Form von Lichtimpulsen übertragen. Mithilfe spezieller Laser und optischer Geräte werden digitale Daten in Lichtsignale umgewandelt und bewegen sich durch die Faser.
Deshalb können Daten sehr große Entfernungen in kurzer Zeit zurücklegen. Obwohl ihre Bewegungsgeschwindigkeit nahe an der Lichtgeschwindigkeit liegt, breitet sich das Licht im Kabel langsamer aus als im Vakuum.
3. Wie kommt das Internet nach Usbekistan?
Daten, die aus internationalen Netzwerken kommen, werden über die Telekommunikationsinfrastruktur des Landes in interne Netzwerke übertragen. An diesem Prozess sind Glasfaser-Hauptleitungen, große Provider, Datenaustauschknoten und andere Netzwerkausrüstungen beteiligt.
Auch in Usbekistan gibt es eine Telekommunikationsinfrastruktur, um Internet-Traffic zu empfangen, zu verarbeiten und im ganzen Land zu verteilen. Große Betreiber wie O‘zbektelekom gehören zu den wichtigsten Akteuren dieses Systems.
Danach werden die Daten über die Netzwerke lokaler Internetprovider und Mobilfunkbetreiber in Städte, Bezirke und Wohngebiete geliefert.
4. Wie gelangt das Internet auf Ihr Smartphone?
Nachdem die Daten in der Stadt oder im Bezirk angekommen sind, beginnt die Phase der Übertragung an Ihr spezifisches Gerät. Dieser Prozess unterscheidet sich je nachdem, wie Sie das Internet nutzen.
Über mobiles Internet:
Ucell, Beeline, Mobiuz, Uzmobile und andere Mobilfunkbetreiber leiten Internetdaten über ihre Netzwerke an Basisstationen weiter. Antennenmasten, die auf Straßen oder Gebäuden installiert sind, gehören zu diesen Stationen.
Ihr Smartphone baut über Funkwellen eine Verbindung zur Basisstation auf. Das Ergebnis: Die Daten gelangen vom Kabel zur Station und von dort per Funk an Ihr Telefon.
Über Wi-Fi:
Das Internet in Ihrem Zuhause ist über ein Kabel mit dem Router verbunden. Der Router verteilt die Internetdaten dann mithilfe von Wi-Fi-Funkwellen an Telefone, Computer, Fernseher und andere Geräte.
Deshalb müssen Daten auch bei der Nutzung von Wi-Fi irgendwoher kommen. Nur in der letzten Phase werden sie drahtlos an Ihr Gerät geliefert.
5. Warum gehen Gigabyte so schnell zu Ende, wenn man Videos auf YouTube schaut?
Daten im Internet werden über das Netzwerk in kleine Teile — Pakete — unterteilt übertragen. Ihr Gerät sendet eine Anfrage an den Server, und der Server sendet als Antwort die benötigten Daten zurück.
Wenn Sie beispielsweise eine Website öffnen, fordert der Browser Text, Bilder, Videos und andere Elemente vom Server an. Jedes davon macht eine bestimmte Datenmenge aus.
Internet-Traffic wird normalerweise in Megabyte und Gigabyte gemessen:
1 Kilobyte (KB) — eine kleine Datenmenge;
1 Megabyte (MB) — etwa tausend Kilobyte an Daten;
1 Gigabyte (GB) — etwa 1 000 Megabyte.
Im präzisen Berechnungssystem wird 1 Gigabyte auch als 1 024 Megabyte definiert.
Der Datenverbrauch hängt von dem Dienst ab, den Sie nutzen. Eine einfache Textnachricht erfordert sehr wenig Daten. Beim Senden eines Bildes ist das Volumen größer. Beim Ansehen von Videos kann der Verbrauch um ein Vielfaches steigen.
Zum Beispiel hängt der Traffic-Verbrauch beim Ansehen eines einstündigen Videos von dessen Qualität ab. Ein Video in niedriger Qualität verbraucht weniger, ein hochauflösendes HD- oder 4K-Video verbraucht deutlich mehr Gigabyte. Deshalb ist es schwierig, die Frage „Wie viel Internet verbrauche ich, wenn ich eine Stunde Video schaue?“ mit einer einzigen Zahl zu beantworten.
6. Nicht nur Videos schauen, auch andere Aktivitäten verbrauchen Traffic
Viele glauben, dass Gigabyte nur beim Videoschauen verbraucht werden. Tatsächlich können auf mit dem Internet verbundenen Geräten gleichzeitig mehrere Prozesse ablaufen.
Zum Beispiel:
Bilder, Videos und Sprachnachrichten in Telegram und anderen Messengern;
Automatisch startende Clips auf Instagram, TikTok und Facebook;
Das Hochladen von Dateien in die Cloud bei Google Photos und anderen Diensten;
automatische Updates von Telefon-Apps;
Updates des Betriebssystems;
Online-Spiele und Videoanrufe.
Insbesondere automatische Updates und das Hochladen von Dateien in die Cloud können Internet verbrauchen, ohne dass der Nutzer es bemerkt.
Wenn Gigabyte also schnell zu Ende gehen, ist es nützlich, in den Telefoneinstellungen zu überprüfen, welche App wie viel Traffic verbraucht.
7. Warum bezahlen wir für das Internet?
Eine der interessantesten Fragen ist: Wenn das Internet über Funkwellen verbreitet wird, warum müssen wir dafür bezahlen?
Weil der drahtlose Teil des Internets nur die letzte Stufe einer riesigen Infrastruktur ist. Dahinter stehen enorme Kosten.
Das Verlegen von Glasfaserkabeln am Ozeanboden, der Bau von Hauptnetzwerken an Land, die Unterbringung von Servern, deren Kühlung, die Stromversorgung, die Installation von Basisstationen und die ständige Wartung der Ausrüstung erfordern große Investitionen.
Darüber hinaus haben Mobilfunkbetreiber Kosten für die Nutzung von Funkfrequenzen, die Erhöhung der Netzwerkkapazität und die kontinuierliche Bereitstellung von Diensten für Abonnenten.
Die Gigabyte, die Sie kaufen, sind Teil des Dienstes, der die Daten über genau diese Infrastruktur an Ihr Gerät liefert.
Fazit: Das Gigabyte, das Sie kaufen, ist keine einfache Zahl
Der Internet-Traffic auf Ihrem Telefon entsteht nicht einfach aus der Luft. Dahinter steht ein System aus Servern, die die ganze Welt verbinden, Kabeln am Ozeanboden, Hauptnetzwerken, Basisstationen und komplexen Technologien.
Wenn Sie in wenigen Sekunden ein Video öffnen, arbeiten tausende Geräte und Netzwerkausrüstungen an verschiedenen Punkten der Welt zusammen.
Wenn Sie also das nächste Mal sehen, dass Ihre Gigabyte auf dem Smartphone abnehmen, denken Sie daran, welche gigantische digitale Infrastruktur hinter diesen Zahlen steckt.
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