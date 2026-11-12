Woher kommen die Gigabyte im Internet? Welches gigantische Netzwerk verbirgt sich hinter dem Datenverkehr

Sie kaufen 10, 20 oder 50 Gigabyte Internet für Ihr Telefon. Aber wo werden diese Daten eigentlich gespeichert? Wie überqueren sie Ozeane, Länder und tausende Kilometer, um innerhalb weniger Sekunden auf Ihrem Smartphone anzukommen? Das Faszinierendste daran: Obwohl es so aussieht, als würde das Internet durch die Luft verbreitet, bewegt sich der Großteil davon über riesige Kabel, die weltweit verlegt wurden.

Jeden Tag schauen Millionen Menschen Videos auf YouTube, tauschen Nachrichten auf Telegram aus oder betrachten Bilder und Clips auf Instagram. Dafür werden Gigabyte von Mobilfunkanbietern oder Internetprovidern gekauft. Doch die meisten machen sich keine tiefgreifenden Gedanken darüber, was sie beim Internet-Traffic eigentlich kaufen, woher diese Daten kommen und wie sie das Telefon erreichen.

Tatsächlich sind die Gigabyte, für die Sie bezahlen, kein materielles Produkt. Es ist eine Maßeinheit für das Volumen digitaler Daten, die über das Netzwerk übertragen werden. Um diese bereitzustellen, sind Rechenzentren, tausende Kilometer Glasfaserkabel, Telekommunikationsausrüstung, Mobilfunkmasten und eine enorme Menge an elektrischer Energie erforderlich.

Lassen Sie uns anhand einfacher Beispiele verstehen, woher der Internet-Traffic kommt und wie er unser Smartphone erreicht.

1. Der Ausgangspunkt des Internets: Riesige Server und Rechenzentren

Die Videos, die wir im Internet sehen, die Artikel, die wir lesen, unsere Bilder und andere digitale Daten werden auf speziellen Computern gespeichert — den Servern. Solche Server arbeiten in riesigen Gebäuden, in denen tausende Geräte untergebracht sind, den sogenannten Rechenzentren.

Wenn Sie beispielsweise ein Video auf YouTube öffnen, sendet Ihr Smartphone eine Anfrage an den Server, auf dem dieses Video gespeichert ist. Der Server überträgt dann die benötigten Daten über das Netzwerk an Ihr Gerät.

Dieser Prozess erfolgt jedoch nicht immer von dem einzigen Server, auf dem sich das Original des Videos befindet. Große Plattformen nutzen spezielle Server in verschiedenen Ländern und Content Delivery Networks (CDN), um Daten schneller an die Nutzer zu liefern. Deshalb kann es sein, dass das Video, das Sie gerade sehen, eine Kopie auf einem Server in Ihrer Nähe ist, auch wenn das Original auf einem anderen Kontinent gespeichert ist.

Das bedeutet: Internet-Traffic ist das Volumen der digitalen Daten, die vom Server an Ihr Gerät übertragen werden.

2. Wie gelangen Daten durch die Ozeane?

Wenn es um das Internet geht, denken viele, dass Daten nur durch die Luft übertragen werden. Tatsächlich sind die wichtigsten internationalen Kommunikationswege des weltweiten Internets jedoch über Glasfaserkabel organisiert.

Diese Kabel sind am Boden von Ozeanen und Meeren sowie entlang spezieller Routen an Land verlegt. Sie verbinden Kontinente, Länder und große Telekommunikationsnetze miteinander.